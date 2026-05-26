Réunion entre des dirigeants du Hezbollah et d’Amal : la résistance et l’unité nationale restent le fondement des victoires et de la protection de la patrie

Une réunion s’est tenue le mardi 26 mai 2026 entre le chef de l’organe exécutif du Mouvement Amal, Dr Mustafa Al-Fouani, et le chef du conseil exécutif du Hezbollah, cheikh Ali Damoush, au cours de laquelle ont été discutés les derniers développements politiques, sociaux et nationaux.

Il a été souligné que l’unité et la solidarité nationale des Libanais constituent le pilier fondamental pour faire face à l’agression israélienne et à ses projets, et que la protection du Liban et la préservation de sa souveraineté et de sa stabilité exigent le plus haut degré de cohésion interne et d’adhésion aux éléments de la force nationale, loin de tout ce qui pourrait affaiblir la position nationale unifiée, soulignant que la résistance et l’unité nationale étaient et sont toujours la base pour remporter des victoires et protéger la patrie.

Les participants se sont mis d’accord sur les points suivants :

1- Les participants ont félicité le peuple libanais à l’occasion de la Journée de la Résistance et de la Libération, soulignant leur attachement aux réalisations nationales rendues possibles par cet événement historique de l’an 2000, et ce qu’il a constitué comme un moment charnière dans l’histoire du Liban et de la région.

2- Les participants ont salué l’héroïsme des résistants et de leur peuple face à la machine à tuer et à l’agression israéliennes, appréciant leur fermeté, leur résilience et leurs sacrifices dans la défense de la patrie et de la dignité de son peuple.

3- Les participants ont félicité le peuple libanais en général et les musulmans en particulier à l’occasion de l’Aïd al-Adha, souhaitant que les jours à venir apportent de meilleures conditions et un plus grand espoir à tous les Libanais.

4- Les participants ont souligné la nécessité de suivre la question des personnes déplacées et du logement, et de la considérer comme une priorité nationale qui requiert l’attention directe de l’État libanais et des organismes et institutions compétents.

5- Les participants ont souligné l’importance de faire revivre les rituels d’Achoura comme c’est la coutume chaque année, à condition que la nature de ces rituels et de leurs programmes soit en accord avec les circonstances et les développements de l’époque.

6- Les participants ont noté l’état de solidarité nationale et de cohésion sociale, et la manière dont les Libanais s’entraident face aux circonstances difficiles et aux défis actuels, considérant que cet esprit constitue un pilier fondamental de la résilience nationale.

Source : Médias