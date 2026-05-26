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    CNN, citant une source saoudienne : le Royaume ne normalisera pas ses relations avec « Israël » tant qu’il n’existera pas de voie claire vers l’établissement d’un État palestinien

      CNN a rapporté, citant une source saoudienne, que « le Royaume ne normalisera pas ses relations avec Israël tant qu’il n’existera pas de voie claire et irréversible vers l’établissement d’un État palestinien ».

      Cette déclaration fait suite aux propos du président américain Donald Trump, qui a affirmé que les pays du Moyen-Orient devraient rejoindre les accords d’Abraham une fois un accord conclu avec l’Iran.

      La source a ajouté que l’Arabie saoudite « maintient sa position ferme… à savoir l’existence d’une voie irréversible vers l’établissement d’un État palestinien ».

      Plus tôt lundi, Trump a déclaré sur les réseaux sociaux avoir « obligé » les pays du Moyen-Orient et d’autres à signer les accords d’Abraham après la conclusion d’un accord mettant fin à la guerre avec l’Iran, menaçant d’une action militaire « plus importante et plus puissante que jamais » si les deux parties ne parvenaient pas à un accord pour mettre fin au conflit.

      Il convient de noter que le président américain avait demandé au prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane d’adhérer aux accords d’Abraham lors de leur rencontre en novembre dernier, mais le prince a décliné l’invitation, déclarant : « Nous souhaitons en faire partie. Nous voulons simplement que la voie vers une solution à deux États soit clairement définie. »

      Ben Salmane a ajouté avoir eu une discussion constructive avec Trump à ce sujet, soulignant : « Nous œuvrerons pour que les conditions propices à la réalisation de cet objectif soient réunies au plus vite. »

      Source : Médias

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