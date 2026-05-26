Images et détails de l’opération contre le commandant de la 401e brigade israélienne des blindés, « celle qui avait tué Hind Rajab »

Média de guerre a diffusé les images de l’attaque qui a blessé le commandant de la 401e brigade des blindés, le colonel Meir Biderman « recherché par la résistance pour les agressions perpétrées contre les villages du sud-Liban et pour avoir déplacé leurs habitants vénérables ».

La vidéo de Média de guerre commence par la déclaration qu’il avait faite à la télévision israélienne mettant en garde le Hezbollah contre les nouveaux procédés de l’armée israélienne et assurant que « les capacités de feu du Hezbollah sont nettement inférieurs que dans le passé ».

Les premières images montrent une vue aérienne de la position de cette brigade qui avait été établie à Rchaf, un village du secteur central de la frontière. Elles montrent aussi des restes des véhicules qui avaient été visés (assorties des images de l’attaque contre ces véhicules) ; celles d’un bâtiment qui abritait les soldats ennemis après avoir été évacué suite à une frappe de drone de la résistance ; les images des endroits où étaient garés les véhicules frappés et qui ont été évacués ; les images des véhicules citernes qui ont été détruits…

Le rapport de la vidéo indique que la résistance a pu localiser le 20 mai, après l’évacuation de la position de Rchaf, « le siège de commandement de la brigade responsable de l’axe de progression ennemi », dans le village voisinant Debel, ou en d’autres termes « le siège récemment établi du commandement de la 401e brigade ».

Deux militaires sont aperçus et filmés par la caméra du drone dans le balcon d’un bâtiment alors qu’ils tentaient de fuir vers l’intérieur. Mais ils sont rattrapés par le drone qui les a suivis en rentrant dans la demeure, où l’on peut voir au bas des escaliers la salle des opérations de cette brigade où le drone semble avoir explosé blessant sérieusement Biderman.

La brigade qui a tué Hind Rajab

Des médias arabes dont The New Arab ont rappelé que c’est cette brigade qui est responsable de la mort de la petite fille palestinienne de 6 ans Hind Rajab et des six membres de sa famille en janvier 2024 dans la ville de Gaza. Elle est aussi responsable de l’attaque meurtrière contre l’hôpital al-Shifa.

Source : Divers