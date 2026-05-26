Impasse des drones FPV: Netanyahu ordonne l’extension des frappes contre le Liban. Les USA lui donnent un feu vert. L’armée propose de bombarder Beyrouth

Face à l’impasse des drones de la résistance libanaise, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu n’a trouvé d’autre que de menacer d’élargir le champ d’action des agressions israéliennes au-delà des régions du sud ou de l’est libanais.

A l’issue d’une conversation avec son ministre de la Sécurité Israel Katz, les deux hommes ont décidé d’étendre considérablement l’opération militaire au Liban et d’autoriser le ciblage de bâtiments situés en profondeur dans le pays, ont rapporté les médias israéliens. L’organisation de radiodiffusion israélienne a révélé que l’état-major a présenté un plan pour bombarder des bâtiments dans la capitale Beyrouth.

La Chaîne 13 israélienne a indiqué plus tard qu’Israël mène des pourparlers avec les États-Unis concernant l’expansion de ses opérations militaires au Liban. Plus tard, le site d’information Axios, a rapporté à la foi d’un haut responsable américain que « l’administration Trump soutiendra une intensification des opérations israéliennes contre le Hezbollah ».

« Il y a une équipe spéciale qui travaille pour faire face à la menace des drones suicides », a tenu à préciser Netanyahu après l’annonce de l’extension des frappes contre le Liban.

Cette escalade intervient alors que l’armée israélienne se trouve dans l’impasse face à la menace de ces petits drones FPV à fibres optiques qui portent quelques kilogrammes d’explosifs. La résistance islamique les utilise le plus souvent dans ses opérations, aussi bien contre les positions militaires établies sur le sol libanais que celles au nord des territoires palestiniens occupés.

Selon la chaine 13, l’armée israélienne admet que « le Hezbollah a la capacité de réaliser des attaques de drones partout au nord ».

Le ministre des Finances Benzalel Smotrich a décidé d’accorder plus de 700 millions de dollars pour trouver une solution à ces drones. Il a aussi proposé lundi de démolir 10 immeubles dans la capitale libanaise pour chaque drone piégé envoyé par la résistance.

Des drones vers la Galilée

Dans l’après-midi de ce lundi, les médias israéliens ont indiqué que les sirènes d’alerte ont retenti dans une vingtaine de colonies frontalières avec le Liban, notamment à Shomera, Even Menahem, Zar’it, sur fond de mises en garde que des drones ont été lancés par le Hezbollah.

Dans les comptes rendus publiés ultérieurement ils ont rapporté les évènements suivants : un bâtiment a été touché dans la colonie de Shomera en Galilée occidentale ; deux drones ont explosé dans une base militaire dans une colonie en Galilée occidentale et un incendie s’y est déclaré ; deux autres drones ont explosé dans une position militaire dans la région de la série montagneuse Ramim en Haute Galilée, …

Vers 16h20, la résistance revendiquait le pilonnage d’un groupe de militaires dans la colonie de Misgav Am à l’aide de drones Ababil. Il est question d’un soldat blessé.

En fin d’après-midi, ils ont indiqué que deux soldats dont une femme ont été grièvement blessés dans l’explosion d’un drone . Et les sirènes d’alerte ont retenti en Galilée occidentale, notamment dans la colonie de Shlomi et la position de Ras al-Naqoura (Rosh NaKira).

Dans la journée, des images sur les réseaux sociaux ont montré le toit d’une maison frappé par un drone dans la colonie de Metoula.

Ces dernières semaines, ces drones qui ont fait la surprise lors de leur entrée en action à partir du 2 mars sont le thème récurrent dans les médias israéliens et des plateaux de télévision. Les solutions préconisées dont les filets qui ont été déployés se sont avérées inutiles. Plusieurs positions au sud du Liban ont été évacuées sous leurs coups.

Attaques organisées sur une même cible

Le Yediot Ahronoth a constaté que le Hezbollah a privilégié les attaques organisées par drones visant une même cible. « Après avoir recueilli des renseignements et effectué une surveillance, ses efforts se concentrent sur une zone où opèrent des soldats israéliens, et plusieurs drones sont lancés vers elle, parfois simultanément, parfois successivement », a-t-il indiqué.

C’est le cas entre autre de la position qui avait été établie dans la localité sud-libanaise d’al-Bayyada dans le secteur occidental de la frontière.

Une vidéo diffusée par Média de guerre ce lundi a montré un vol de reconnaissance de 8 mn au-dessus du camp d’al-Bayada pendant sa construction à la mi-avril. Ainsi que des véhicules de transport militaire polyvalents de type HEMTT, des véhicules de transport de munitions Alpha, et d’autres, ainsi qu’un point logistique pour les soldats israéliens.

Une semaine plus tard, des images ont montré le ciblage d’un véhicule de contrôle de tir d’artillerie Mogav, ainsi qu’une série d’attaques d’artillerie, de missiles et de drones.

Les images comprenaient également trois nouvelles missions de reconnaissance les 12, 13 et 15 mai, dans le but de « rechercher des cibles supplémentaires et potentielles ».

Les dernières images ont montré la position presque vide sans véhicules militaires ni canons, si ce n’est un char en feu, le ciblage d’un véhicule militaire et d’un bulldozer resté sur place, et enfin le bombardement des dernières parties restantes de la position.

Les opérations nocturnes

L’armée ennemie israélienne s’inquiète aussi de la capacité du Hezbollah à utiliser les drones de nuit comme l’ont montré les images à l’infrarouge de ses opérations nocturnes. Comme ses soldats sont traqués pendant la journée, elle leur avait ordonné d’agir de nuit.

Selon le correspondant de la chaine 12 israélienne, avant la publication par le Hezbollah de la vidéo du ciblage des soldats israéliens au sud du Liban pendant la nuit, à l’aide d’un drone piégé portant une caméra à l’infrarouge, l’armée avait assuré qu’elle n’a pas connaissance que le Hezbollah possède ces capacités.

Nouveau déplacement

Dans la nuit de ce lundi, les habitants de la banlieue sud de Beyrouth se sont de nouveau déplacés, portant leurs valises.

Les raids meurtriers ont été perpétrés sur des dizaines de localités du sud du Liban dont Zebqine, Yatar, Jibal al-Batem, Hadatha et Louwayzé, Habouche, Kfar Remmane, Chohour, Zawtar Gharbiyeh,Sawaneh, Srifa, Haroufe, Toul, Mayfadoune…

Un couple de personne âgées a succombé dans un raid sur leur maison à Arabsalim.

La localité de Machghara dans la Békaa occidentale a fait l’objet d’une dizaine de raids. Un bilan premier rend compte de 10 civils martyrs.

Dans la journée, l’ennemi israélien avait menacé et ordonné l’évacuation de 10 villages : Nabatiyeh Tahta, Louwayzeh (Jezzine), Soujod (Jezzine), Ain Qana, Haroufe, Zebdine, Kfar Remmane, Aadchite Chqif et Maydoune.

Un raid israélien sur le cimetière de Kfar Remman a coûté la vie à 4 civils et blessé 3 autres.

Des raids ont été signalés dans le camp palestinien de Rachidiyeh, et dans les villages de Soultaniyeh, Ghandouriyeh, al-Hoche, Sidikine, Touline, al-Masaken, Dweir, Bourj Chemali, la zone industrielle de Tyr et la ville de Nabatiyeh.

Raid sur la localité de Dweir

Bourj Chemali

Le mur du son a été plusieurs fois franchi dans la journée pendant les violations de chasseurs ennemis de l’espace aérien libanais.

Selon un nouveau bilan cumulatif publié par le ministère libanais de la Santé, depuis le 2 mars, 3185 personnes sont tombées en martyrs et 9633 ont été blessées.

Ce lundi, le Hezbollah a organisé les processions funéraires de quelques martyrs de la résistance dans la banlieue sud de Beyrouth, au sud du Liban, dans la vallée de la Békaa et à Koura au nord du Liban.



Source : Divers