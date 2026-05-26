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    Sud-Liban : la Résistance islamique a revendiqué le ciblage d’un véhicule de communication militaire de l’ennemi israélien au lit de la rivière dans la ville de Zawtar al-Charqiyah avec un drone d’attaque Ababil.

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