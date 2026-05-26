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    Sud-Liban : les forces ennemies israéliennes tentent de progresser le long de la rive du fleuve en direction des abords de la localité de Zawtar al-Charqiya, et les combattants de la résistance continuent de les repousser. (Correspondant d’Al-Manar)

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