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Sud-Liban : les forces ennemies israéliennes tentent de progresser le long de la rive du fleuve en direction des abords de la localité de Zawtar al-Charqiya, et les combattants de la résistance continuent de les repousser. (Correspondant d’Al-Manar)
26-05-2026 15:14 PM
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