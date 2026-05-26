Message de sayed Khamenei: les bases us se seront plus protégées par les pays du Golfe

Dans son message publié à l’occasion de la fête musulmane de l’Aïd al-Adha, le guide suprême de la révolution islamique en Iran sayed Mojtaba Khamenei a déclaré que « les bases américaines ne sont désormais plus protégées par les pays du Golfe ».

« Il est certain qu’il n’y aura pas de retour en arrière et que les nations et territoires de la région ne serviront plus de boucliers aux bases américaines », a déclaré Mojtaba Khamenei, qui n’est pas apparu en public depuis sa prise de fonction début mars.

« Les Etats-Unis, qui ne disposent plus d’aucun lieu sûr dans la région pour mener une agression et établir des bases militaires, s’éloignent chaque jour davantage de leur ancien statut », a-t-il ajouté dans ce message.

Qualifiant l’entité israélienne de « tumeur cancéreuse », sayed Khamenei a assuré que « le régime sioniste approche également des dernières étapes de son existence maudite ».

« Par la grâce divine et conformément à la parole ferme et clairvoyante prononcée il y a dix ans par l’éminent Leader martyr — que Dieu sanctifie son âme pure — il ne dépassera pas les 25 ans », a-t-il dit.

« «

Ci dessous, l’intégralité du Message du Leader de la Révolution islamique à l’occasion de la saison du Hadj

Au nom d’Allah, le Très-Miséricordieux, le Tout-Miséricordieux

Labbayk Allaahumma Labbayk. Labbayka la charika Laka Labbayk. Innal-hamda, wan-ne’matah, Laka wal-moulk, …

Ô Allah ! (Me voici 😉 je réponds à Ton appel. Tu n’as point d’associé. Certes, toute la Louange et tous les Bienfaits viennent de toi et t’appartiennent, ainsi que tout l’Univers et Toute la puissance …

La saison du Hadj de cette année est arrivée et les pèlerins de l’Ummah islamique ont revêtu l’Ihram de la servitude et ont prononcé les Talbiya, afin d’émigrer de la vie, matérielle et ordinaire, vers une vie divine et bienheureuse, une vie monothéiste gravitant autour de la servitude de Dieu, le Très-Haut, et marquée par le rejet, et le désaveu des ennemis de Dieu.

Cependant, l’opportunité de cette émigration n’appartient pas uniquement aux pèlerins et aux Hadjis de la Maison d’Allah de cette année, mais concerne tous les musulmans, frères et sœurs, d’Iran et du monde entier, ceux qui ont accompli le Hadj, les années précédentes, et ceux qui n’ont pas encore eu l’honneur d’accomplir les rites du Hadj. La condition de cette émigration est de revêtir un Ihram permanent autour du Dhikr de Dieu, de pratiquer un Tawaf permanent autour de l’axe de la Vérité, de faire un Sa’y permanent parmi les hauts sommets des obligations divines, de pratiquer un Ram’y permanent contre le diable maléfique, ses tentations et toutes ses cohortes, d’accomplir un Wuquf empreint d’attention et de supplication, de nourrir le pauvre démunis et le passant, de sacrifier ses passions et ses mauvais désirs, d’effacer les impuretés intérieures et dans tous les états, d’être prêt au service et à brandir l’étendard de la défense de la Vérité.

C’est ainsi que la nation iranienne, au Miqat de la Révolution islamique, a entamé le chemin de cette émigration. Elle a répondu à l’appel abrahamique de l’éminent Khomeiny, s’est dépouillée de l’habit de la soumission, a revêtu l’Ihram du salut dans le monde d’ici-bas et de l’au-delà, et en se précipitant au nom des « Labbayk », a tenté de graviter autour de l’axe des enseignements de l’Islam authentique de Muhammad (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui et sa Lignée), afin de se rapprocher de la lumière universelle de la justice mondiale et de la Wilayat suprême.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah wa Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillah Al-hamd, Allahu Akbar ala ma Hadana.

[Dieu est le Plus Grand, Dieu est le Plus Grand, il n’existe pas de divinité en dehors d’Allah, Dieu est le Plus Grand et toute la Louange appartient à Allah. Dieu est le Plus Grand pour la guidance qu’Il nous a octroyée.]

Oui, Allahu Akbar (Dieu est le Plus Grand) … Et c’est précisément avec cette arme d’« Allahu Akbar » que la nation musulmane d’Iran, s’est soulevée, il y a quarante-sept ans, a renversé le régime tyrannique, dictatorial et dépendant des Pahlavi, a expulsé les Etats-Unis avides et arrogants, de ce pays, et a complètement éliminé l’influence du sionisme. C’est avec cette même arme d’« Allahu Akbar » qu’après l’agression du régime baasiste de Saddam contre le territoire iranien, les combattants courageux et les jeunes dévoués ont créé l’épopée des huit années de la Défense Sacrée et malgré le soutien de toutes les puissances de l’Est et de l’Ouest au régime baasiste, ont remis ce dernier à sa place. Ils ont poursuivi cette résistance avec fermeté, les années suivantes, face aux blocus économiques, aux coups d’État, aux sanctions injustes, ainsi qu’aux innombrables attaques politiques, médiatiques et économiques des ennemis, contre la République islamique.

Et Allahu Akbar (Dieu est le Plus Grand) … C’est cette même arme d’« Allahu Akbar » qui a renforcé les liens unissant l’Ummah islamique et les jeunes combattants du Front de la Résistance, de l’Iran au Liban, de la Palestine, de l’Irak, de la Syrie, de l’Afrique et du Yémen jusqu’à l’Afghanistan et au Pakistan, et dans tous les peuples libres du monde, afin que cette chaine solide se soulève, et défende l’intégrité de l’Ummah islamique face aux agresseurs sionistes usurpateurs, écrase Daech, déclenche (l’opération) le Déluge d’Al-Aqsa et mette le régime sioniste chancelant, à bout de souffle.

Allahu Akbar (Dieu est le Plus Grand), oui, Dieu, Béni et Exalté soit-Il, est plus grand que toute description …

C’était l’arme d’« Allahu Akbar » qui a permis à la République Islamique d’Iran, en s’appuyant sur elle, d’accabler le régime sioniste sous ses coups dévastateurs, lors de la deuxième guerre imposée, en juin 2025, d’infliger une sévère gifle aux agresseurs américains, et de faire échouer l’ennemi dans son objectif de soumettre l’Iran.

L’arme d’« Allahu Akbar » a conféré à la nation iranienne une telle force et une telle puissance qu’après l’événement déchirant du martyre de l’éminent et illustre Guide suprême, fils du successeur du Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui et sa Lignée), l’Ayatollah al-Uzma Sayed Ali Husseini Khamenei (que Dieu élève son noble rang), perpétré par les gens les plus cruels du monde actuel, elle a été investie d’une mission divine et par sa présence tous azimuts, dans tous les domaines nécessaires, a ébloui les yeux du monde entier par ses exploits.

Allahu Akbar (Dieu est le Plus Grand). Certes, Dieu, Béni et Exalté soit-Il, est plus grand que toute description … C’est avec cette même arme d’« Allahu Akbar » que les vaillants combattants et les forces armées dévouées de l’Iran islamique, accompagnés par les moudjahidines du Front de la Résistance, particulièrement du cher Liban, ont remporté des victoires éclatantes contre les deux armées terroristes et lourdement équipées américano-sionistes, lors de la troisième guerre imposée, en plaçant leur confiance en Dieu et au moyen de leurs missiles et drones terrestres, aériens et marins, ont pratiqué le « Ram’y » (la lapidation) du grand Satan, à savoir les Etats-Unis, et leur animal dressé, le régime sioniste, et ont vu de leurs propres yeux, la réalisation de la promesse véridique divine de la victoire des moudjahidines sur le chemin de Dieu.

Encore une fois, Allahu Akbar (Dieu est le Plus Grand). Sans aucun doute, Dieu, Béni et Très-Haut soit-Il, est plus grand que toute description, et Ses armées dominent toute puissance … et c’est avec cette arme d’« Allahu Akbar » que, suite à l’éveil de la nation iranienne et du Front de la Résistance, l’éveil de l’Ummah islamique se réalisera, et que le désaveu des polythéistes se propagera du rite de la lapidation des stèles (Ram’y al-Jamarat) pendant le Hadj, à la vie individuelle, sociale et politique des musulmans, aux quatre coins du monde.

L’Ummah islamique et les nations de la région possèdent de nombreuses capacités et intérêts communs qui façonneront le nouvel ordre et la géométrie future de la région et du monde. Avec sincérité, j’invite tous les pays et gouvernements islamiques à l’amitié et à la coopération dans le bien et la vertu, afin que grâce à cette collaboration, nous avancions sur la voie du progrès de l’Ummah islamique et de la résolution des problèmes du monde musulman. Ce qui est certain, c’est que le temps ne reviendra pas en arrière, et que les nations et les territoires de la région ne seront plus les boucliers des bases américaines, les Etats-Unis n’auront plus aucun lieu sûr pour leurs actes malveillants et l’implantation de leurs bases militaires dans la région, et s’éloigneront chaque jour davantage, de leur position précédente.

La tumeur cancéreuse qu’est le régime sioniste approche également des dernières étapes de son existence maudite et par la grâce divine et conformément à la parole ferme et clairvoyante prononcée il y a dix ans par l’éminent Leader martyr — que Dieu sanctifie son âme pure — il ne dépassera pas les 25 ans, après cette date, in-cha-Allah.

C’est pourquoi, cette année, la question de la « Bara’at » (désaveu des polythéistes) revêt une importance accrue, et la profondeur ainsi que l’étendue du désaveu des États-Unis et du régime sioniste dépassent le cadre du rite du désaveu durant la saison et le lieu du Hadj. Dans différents points d’Iran et du monde, et après ces jours bénis, « Mort à l’Amérique » et « Mort à Israël » seront les slogans répandus de l’Ummah islamique et des opprimés du monde, et particulièrement des jeunes.

L’avenir appartient à l’Ummah islamique et à la nouvelle civilisation islamique, et chacun d’entre nous peut, dans la mesure de sa détermination, de ses capacités et de ses responsabilités, jouer un rôle dans la réalisation de cet avenir et dans son rapprochement. Les pèlerins iraniens lors du Hadj de cette année, ont un rôle efficace et marquant à jouer dans la présentation de leur victoire dans la troisième guerre imposée, aux autres musulmans, frères et sœurs, et pour leur donner de l’espoir en un avenir radieux. Je demande à tous les chers pèlerins de s’efforcer de prier pour le rapprochement de la Réapparition du Sauveur de l’humanité (qu’Allah le Très-Haut hâte sa Réapparition), et de prier pour l’unité de l’Ummah islamique, la libération de la Palestine et de la mosquée Al-Aqsa, la fin des grands malheurs des musulmans et la victoire finale face à l’Arrogance mondiale, et de m’inclure également dans leurs bonnes prières.

Seigneur ! Accorde Tes bénédictions à Muhammad et à la Lignée de Muhammad, et accorde Ta grâce et Ton regard compatissant aux pèlerins et à l’ensemble de l’Ummah islamique. Accorde-leur le succès d’un Hadj agréé, illumine leurs cœurs des lumières de la connaissance et de la clairvoyance, et affermis leur détermination et leur volonté dans la voie de la réforme de la situation de l’Ummah et de la victoire finale sur les ennemis de l’Islam.

Seigneur ! Fais descendre Ta grâce et Ta miséricorde infinie sur les âmes pures des martyrs de la voie de Dieu, en particulier les martyrs du Front de la Résistance, et à leur tête, le noble Leader martyr (que Dieu élève son noble rang) et grâce au Hadj des pèlerins, à l’adoration des adorateurs et aux efforts de ceux qui ont bénéficié de la guidance et de la direction du Leader de l’Ummah, accorde une part abondante à son âme bénie, et aide la nation iranienne et l’Ummah islamique à poursuivre sa voie et son objectif.

Seigneur ! Fais descendre Tes meilleures bénédictions et Salutations sur notre maître et guide, le Mahdi attendu (que les bénédictions et la paix de Dieu soient sur lui et sur ses ancêtres purs), et inclus-nous tous, ainsi que l’Ummah islamique, dans les prières, pures et exaucées, de Sa Sainteté. Illumine et embellis le monde par sa noble venue, comme Tu l’as promis. Nos cœurs sont remplis de certitude quant à cette promesse inéluctable car « Dieu a promis à ceux d’entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu’Il leur donnerait la succession sur terre comme Il l’a donnée à ceux qui les ont précédés, qu’Il donnerait force et suprématie à leur religion qu’il a agréée pour eux. Qu’Il changerait leur ancienne peur en sécurité » (Coran, 24 :55).

Que les salutations soient sur tous nos confrères musulmans et que les bénédictions et la miséricorde de Dieu les accompagnent !

Seyyed Mojtaba Khamenei;

09 Dhul-Hadjah 1447; 26 mai 2026

Source : Avec PressTV