Iran: Le CGRI assure avoir abattu un MQ-9 et contraint 2 avions à battre en retraite (Vidéo)

Le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien (CGRI) a annoncé mardi que ses unités de défense aérienne avaient déjoué de nouvelles violations militaires américaines dans la région du Golfe, assurant avoir abattu un drone et contraint un avion de chasse et un avion espion à battre en retraite après avoir violé l’espace aérien iranien.

Dans un communiqué, le CGRI a expliqué que cette opération avait été menée en réponse aux provocations répétées et au comportement agressif de l’armée américaine, qui viole l’espace aérien iranien dans la région du Golfe. Le communiqué précise que « les unités de défense aérienne, agissant dans le cadre de la défense de la souveraineté nationale et de l’espace aérien, et suite à un recueil précis de renseignements, ont abattu un drone américain MQ-9. »

Il a également signalé dans son communiqué avoir tiré sur un autre drone américain RQ-4 et un avion de chasse F-35, les forçant à quitter l’espace aérien iranien.

« Nous mettons en garde contre toute violation du cessez-le-feu par l’armée américaine agressive, et nous affirmons que notre droit légitime et inévitable nous permet de riposter de la même manière », a conclu le CGRI.

Le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) n’a pas confirmé l’attaque iranienne. Il a annoncé avoir frappé des sites de lancement de missiles dans le sud de l’Iran.

Les médias d’Etat ont rapporté des explosions dans la ville portuaire de Bandar Abbas, et annoncé qu’une enquête était en cours pour en déterminer l’origine.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a pour sa part déploré « une violation flagrante du cessez-le-feu par les États-Unis ». « L’armée américaine terroriste, poursuit ses actions illégales et injustifiées depuis l’annonce du cessez-le-feu le 8 avril 2026, notamment de multiples actes de piraterie maritime contre des navires commerciaux iraniens. Elle a commis une violation flagrante du cessez-le-feu dans la région de Hormozgan au cours des dernières 48 heures. »

Source : Médias