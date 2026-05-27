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Fête d’Al-Adha : Les pèlerins accomplissent le rituel de la lapidation des stèles (Ramy al-Jamarat) à La Mecque
27-05-2026 08:20 AM
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