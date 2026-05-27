Aïd Al-Adha: Le président Pezeshkian appelle les musulmans à l’unité et à la fermeté

Le président iranien Massoud Pezeshkian a appelé les musulmans à « l’unité et à la fermeté face à l’incroyance et à l’injustice », y voyant la clé de la victoire divine. Il a adressé ses félicitations aux musulmans du monde entier à l’occasion de l’Aïd al-Adha.

Dans un message publié, le mardi 26 mai, à la veille de l’Aïd al-Adha, M. Pezeshkian a déclaré que l’Iran tend toujours la main aux pays musulmans dans un esprit de fraternité et d’unité, tout en défendant sans relâche son intégrité territoriale et sa souveraineté nationale.

« Dans le monde turbulent d’aujourd’hui, où le feu de l’oppression, de l’occupation et de la cupidité des puissances arrogantes a été allumé, l’Aïd al-Adha est un message de dignité, de liberté et de refus de craindre les pharaons de notre époque », a-t-il affirmé.

Le président iranien a déclaré que l’Aïd al-Adha revêtait cette année une signification particulière pour la nation iranienne, alors que le pays continue de résister fièrement à l’agression américano-israélienne.

« À un moment de l’histoire où notre patrie bien-aimée se dresse contre les sanctions oppressives, les attaques et les épreuves, le sens de l’Aïd al-Adha s’incarne dans la force d’âme des familles des martyrs, dans la résilience des soldats courageux et dans la patience et la solidarité sans pareilles de notre nation », a déclaré M. Pezeshkian dans son message.

L’agression américano-israélienne contre l’Iran a débuté fin février et a été interrompue début avril dans le cadre d’un cessez-le-feu négocié par le Pakistan.

L’Iran a continué de contrer fermement les violations sporadiques du cessez-le-feu par les États-Unis, tout en refusant d’accepter un accord de fin d’agression, qui impose des exigences et des conditions maximalistes formulées par la Maison Blanche.

Selon les analystes, la résistance courageuse de l’Iran face à l’agression américano-israélienne a suscité un sentiment de fierté chez les musulmans et a ravivé les sentiments anticoloniaux dans les pays musulmans. a appelé les musulmans à « l’unité et à la fermeté face à l’incroyance et à l’injustice », y voyant la clé de la victoire divine. Il a adressé ses félicitations aux musulmans du monde entier à l’occasion de l’Aïd al-Adha.

Dans un message publié, le mardi 26 mai, à la veille de l’Aïd al-Adha, M. Pezeshkian a déclaré que l’Iran tend toujours la main aux pays musulmans dans un esprit de fraternité et d’unité, tout en défendant sans relâche son intégrité territoriale et sa souveraineté nationale.

« Dans le monde turbulent d’aujourd’hui, où le feu de l’oppression, de l’occupation et de la cupidité des puissances arrogantes a été allumé, l’Aïd al-Adha est un message de dignité, de liberté et de refus de craindre les pharaons de notre époque », a-t-il affirmé.

Le président iranien a déclaré que l’Aïd al-Adha revêtait cette année une signification particulière pour la nation iranienne, alors que le pays continue de résister fièrement à l’agression américano-israélienne.

« À un moment de l’histoire où notre patrie bien-aimée se dresse contre les sanctions oppressives, les attaques et les épreuves, le sens de l’Aïd al-Adha s’incarne dans la force d’âme des familles des martyrs, dans la résilience des soldats courageux et dans la patience et la solidarité sans pareilles de notre nation », a déclaré M. Pezeshkian dans son message.

L’agression américano-israélienne contre l’Iran a débuté fin février et a été interrompue début avril dans le cadre d’un cessez-le-feu négocié par le Pakistan.

L’Iran a continué de contrer fermement les violations sporadiques du cessez-le-feu par les États-Unis, tout en refusant d’accepter un accord de fin d’agression, qui impose des exigences et des conditions maximalistes formulées par la Maison Blanche.

Selon les analystes, la résistance courageuse de l’Iran face à l’agression américano-israélienne a suscité un sentiment de fierté chez les musulmans et a ravivé les sentiments anticoloniaux dans les pays musulmans.

Source : Avec PressTV