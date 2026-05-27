En vidéo : Ababil traque les soldats israéliens dans la ville de Bint Jbeil. La 12ème chaîne israélienne diffuse des images exclusives d’une attaque du Hezbollah

Tentative de fuite des soldats israéliens du drone Ababil, le 26 mai 2026 à Bint Jbeil, au sud-Liban

Le Média de guerre de la Résistance islamique a diffusé une vidéo d’une attaque au drone d’assaut Ababil, menée le 26 mai 2026, contre un véhicule de type Hummer appartenant à l’armée de l’ennemi israélien dans la ville de Bint Jbeil, au Liban-Sud.

Shomera

Pour sa part, la 12ème chaîne israélienne a diffusé des images exclusives montrant une partie de l’attaque au drone d’assaut menée, le mardi 26 mai, par le Hezbollah contre les soldats israéliens dans la région de Shomera, en Galilée occidentale.

24 soldats israéliens blessés sur le front du Liban

Le ministère israélien de la Santé a annoncé, mardi, l’enregistrement de 24 nouveaux blessés, ce qui porte à 8 889 le nombre total de soldats israéliens blessés depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l’Iran.

Le ministère a indiqué que le nombre de blessés résultant uniquement de la guerre contre le Liban – c’est-à-dire après le cessez-le-feu avec l’Iran le 8 avril dernier – a atteint 988 blessés.

Depuis l’annonce du cessez-le-feu au Liban le 17 avril dernier, le total des blessés admis dans les hôpitaux israéliens s’élève à 573.

Ces chiffres augmentent quotidiennement alors que la Résistance islamique au Liban continue de mener des opérations contre les forces israéliennes au Liban-Sud, en réponse aux agressions israéliennes contre le pays et aux violations du cessez-le-feu par l’occupation.

Plus tôt, un rapport publié par l’institut israélien Amit pour l’information et le renseignement a indiqué que le Hezbollah a commencé à adopter une « nouvelle stratégie opérationnelle axée sur le ciblage des commandants de l’armée israélienne actifs au Liban-Sud et sur la frontière nord ».