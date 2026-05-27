Lecornu envisage de saisir la justice française concernant l’affaire Ben-Gvir pour violations des droits des militants à bord de la flottille humanitaire

Sébastien Lecornu, Premier ministre français, envisage de saisir la justice française mardi prochain concernant le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, suite à la diffusion d’une vidéo montrant des militants maltraités et humiliés, menottés, à bord de la flottille humanitaire en route pour Gaza, en présence de Ben-Gvir.

M. Lecornu a qualifié ces images « d’extrêmement graves et choquantes, tant du point de vue humanitaire que juridique ».

Il a confirmé que « le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, consulterait des experts juridiques afin d’étudier les possibilités de poursuites, d’autant plus que des citoyens français figuraient parmi les militants ».

Paris avait précédemment annoncé une interdiction d’entrée sur le territoire français à l’encontre de Ben-Gvir, suite à la diffusion de la vidéo, qui a suscité une vive indignation internationale.

Ben-Gvir a suscité l’indignation mondiale après avoir publié une vidéo montrant des militants détenus de la Flottille de la fermeté, les mains liées, à genoux et maltraités, tandis qu’il proférait des propos provocateurs.

Source : Médias