Le Hezbollah récuse « les allégations mensongères » de l’armée israélienne sur l’hôpital de Tebnine

Le Hezbollah a catégoriquement démenti « les fausses allégations » proférées par l’armée ennemie israélienne l’accusant de s’être emparé de l’hôpital gouvernemental de Tebnine au sud du Liban, estimant qu’elles servent à justifier son bombardement ainsi que d’autres hôpitaux.

« Le Hezbollah, qui a subi de lourdes pertes (morts et blessés) durant la guerre, a transféré ses victimes dans cet hôpital après s’en être emparé, privant ainsi la population libanaise de soins médicaux essentiels », a déclaré ce mercredi l’armée israélienne.

En réponse à ces allégations, le Hezbollah a publié le communiqué ci-dessous :

« L’ennemi israélien continue de répandre des mensonges et des contrevérités, mené des campagnes de désinformation contre le peuple libanais sous prétexte de se soucier de sa sécurité et de son avenir. Ses dernières allégations concernant l’hôpital gouvernemental de Tebnine constituent une tentative flagrante de justifier, sur le plan politique et médiatique, ses attaques répétées contre les hôpitaux, le personnel médical, les organisations de santé et les secouristes, attaques qui représentent une violation flagrante du droit international humanitaire et des crimes de guerre. »

Le Hezbollah a souligné que « ces allégations mensongères constituent une menace ouverte pour les hôpitaux et les institutions médicales libanaises, en particulier après la récente attaque qui a ciblé les environs de l’hôpital Jabal Amel, entraînant sa mise hors service et mettant en danger la vie de nombreux patients et membres du personnel médical. Ceci confirme les véritables intentions de l’ennemi d’étendre la portée de ses attaques contre les infrastructures civiles, sanitaires et vitales, de détruire tout ce qui est vivant et de frapper les fondements de notre résistance, dans le but de semer la peur et d’exercer une pression sur notre peuple inébranlable et de le dissuader de conserver son territoire. »

Le Hezbollah a appelé « la communauté internationale, les Nations Unies et les organisations internationales humanitaires et sanitaires à prendre des mesures urgentes et à assumer leurs responsabilités face à ces graves menaces israéliennes contre le secteur de la santé au Liban, et à ne pas permettre à l’ennemi de répéter ses crimes contre les hôpitaux et le personnel médical, semblables à ceux qu’il a commis dans la bande de Gaza. »

Le Hezbollah a souligné que « ces mensonges ne changeront rien au fait que l’ennemi israélien est l’agresseur du Liban et de son peuple, et qu’il ne parviendra pas à semer la discorde et la sédition parmi les Libanais ». Il a ajouté que « la résistance poursuit son devoir de défendre sa terre et son peuple, infligeant de lourdes pertes à l’ennemi et lui faisant goûter à l’amertume de ses choix agressifs erronés, ainsi qu’au prix de la profanation des terres du Sud et de la destruction des foyers ».

Source : Al-Manar