120 téraoctets de données financières et militaires israéliennes détruites par le Front Cyber ​​Isnaad

Dans un contexte où l’accord de cessez-le-feu entre le Liban et le régime de Tel-Aviv est violé et que le massacre de Palestiniens innocents de Gaza se poursuit, le Front Cyber ​​Isnaad a annoncé le samedi 18 juillet dans un communiqué avoir mené avec succès une opération de grande envergure contre le système financier du régime occupant. Il a déclaré avoir porté un coup irréparable à son infrastructure économique et fiscale en infiltrant plusieurs institutions financières clés du régime de Tel-Aviv.

Le groupe a déclaré avoir infiltré les systèmes d’Oren Levy Accounting and Auditing, qui travaille avec les ministères israéliens de la Justice, des Finances, de l’Économie et de l’Énergie, ainsi qu’avec des entreprises militaires telles que Rafael, Elbit Systems et Israel Aerospace Industries.

Le Front Cyber Isnaad a également ciblé Finco Financial and Tax Consulting à Hod Hasharon et Milikowsky Consulting and Investments à Tel-Aviv.

Selon le communiqué, l’opération a détruit environ 120 téraoctets de données sensibles et supprimé définitivement toutes les copies de sauvegarde, paralysant ainsi l’infrastructure financière, les systèmes de communication et les serveurs de stockage des entreprises.

Le groupe a déclaré que l’attaque avait perturbé les opérations fiscales et financières d’Israël et empêché de nombreux clients des entreprises d’accéder à des documents essentiels.

Ils ont constaté que les tentatives de récupération des données seraient vaines, car toutes les sauvegardes avaient également été effacées.

Le Front Cyber ​​Isnaad de langue arabe regroupe plusieurs groupes de hackers pro-palestiniens du monde entier.

Le groupe a déjà mené de nombreuses cyberattaques de grande envergure ciblant les infrastructures critiques d’Israël, notamment des installations militaires, des usines industrielles et des entreprises publiques et privées, ainsi que des opérations impliquant la divulgation de données sensibles et la perturbation de systèmes industriels.

Source : Avec PressTV