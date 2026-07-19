Washington met en garde ses ressortissants contre les voyages au Moyen-Orient : risque d’une « escalade imprévisible »

Les ambassades américaines au Moyen-Orient ont émis une mise en garde contre les voyages vers plusieurs pays du Golfe et du Moyen-Orient, appelant à éviter de se rendre au Liban et en Irak, et à reconsidérer les déplacements en Arabie saoudite et à Bahreïn.

Les ambassades américaines au Liban, en Irak, à Bahreïn et en Arabie saoudite ont publié des alertes de sécurité identiques, soulignant que la situation sécuritaire dans la région « reste complexe, avec un risque d’escalade imprévisible ».

Les ambassades ont recommandé aux citoyens américains de faire preuve de la plus grande prudence, de suivre les actualités locales et de vérifier les horaires de leurs vols, mettant en garde contre de potentielles perturbations du trafic aérien ou des fermetures de l’espace aérien sans préavis. Elles les ont également appelés à se mettre à l’abri en cas d’attaque.

Les avertissements ont insisté sur la consigne de « ne pas voyager » au Liban et en Irak, tout en appelant à « reconsidérer les voyages » vers Bahreïn et l’Arabie saoudite. Dans un cadre plus large, la liste du département d’État américain comprend 15 destinations : Bahreïn, le Liban, l’Égypte, Oman, l’Iran, le Qatar, l’Irak, l’Arabie saoudite, les territoires palestiniens occupés, la Syrie, la Jordanie, les Émirats arabes unis, le Koweït et le Yémen.

Cela intervient alors que les forces américaines continuent, pour le huitième jour consécutif, de cibler le territoire iranien, tandis que Téhéran a répliqué à l’agression en ciblant les bases américaines dans la région.

Source : Médias