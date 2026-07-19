En riposte au ciblage des infrastructures civiles iraniennes, une source militaire iranienne menace les EAU. Les missiles iraniens s’adaptent aux défenses US

L’agence de presse iranienne Fars citant une source militaire bien informée a rapporté une mise en garde au cas où les États-Unis attaquent les infrastructures iraniennes, assurant que la riposte iranienne visera les Emirats arabes unis.

« Les aéroports de Dubaï et d’Abu Dhabi ainsi que les ports de Fujairah et de Jabal Ali devront être évacués immédiatement afin de protéger les civils des contre-attaques iraniennes », a averti la source militaire iranienne.

EAU : retour à la table des négociations

Le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis a exprimé sa profonde préoccupation face à l’escalade rapide des tensions dans la région, appelant à un arrêt immédiat de cette escalade et à faire preuve de la plus grande retenue afin d’éviter que la situation ne dégénère en violence accrue.

Dans un communiqué, il a souligné l’importance d’un retour immédiat à la table des négociations, insistant sur la nécessité de garantir la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz, compte tenu des tensions croissantes dans la région.

Un plan visant les infrastructures énergétiques régionales

Le site d’information Middle East Spectator qui a lui aussi cité une source militaire iranienne a affirmé que Téhéran « n’attendra plus que l’ennemi intensifie ses attaques contre ses infrastructures vitales ».

La source a ajouté que l’Iran « a commencé à mettre en œuvre un plan qui aboutira à la destruction des infrastructures énergétiques régionales si l’agression américaine ne cesse pas ».

Selon le site web, que le plan prévoit également de cibler les installations de purification et de dessalement de l’eau, ajoutant que « toutes les centrales électriques et de dessalement du Koweït font désormais partie de notre cible ».

Le site web assure que l’Iran utilise des missiles balistiques de moyenne portée de haute précision après avoir affaibli les défenses américaines avec des missiles imprécis.

Il a fait remarquer que la plupart des bases militaires américaines en Jordanie ont été gravement endommagées et que certaines brûlaient encore après avoir été bombardées par l’Iran.

Des responsables américains ont fait part à des médias américains que l’Iran s’est adapté aux défenses américaines en lançant des missiles hypersoniques capables de manœuvrer lors de leur chute au sol.

L’Iran est le théâtre depuis 7 jours d’une agression américaine continue qui a ciblé des zones du sud du pays, affectant principalement les infrastructures civiles telles que les installations, les ponts et les infrastructures économiques, ce qui a incité Téhéran à riposter par des attaques militaires visant les bases et installations militaires américaines dans la région.

Source : Médias