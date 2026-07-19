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    Centcom : deux soldats américains tués et un 3eme porté disparu dans une attaque en Jordanie

      Rédaction du site

      Le commandement central américain (CENTCOM) a annoncé samedi que deux soldats américains ont été tués et qu’un troisième est porté disparu lors d’une opération militaire menée en Jordanie le 17 juillet.

      Le Centcom a également indiqué que quatre soldats blessés ont été transférés dans des hôpitaux en Jordanie pour y être soignés, sans fournir davantage de détails sur la nature ou les circonstances de l’opération.

      Les Gardiens de la révolution iraniens ont annoncé vendredi, dans un communiqué, avoir ciblé des avions de chasse et des avions ravitailleurs américains en Jordanie en deux phases, à l’aide de plusieurs missiles balistiques et d’un grand nombre de drones. Ils ont assuré que l’attaque a entraîné la destruction de plusieurs avions ravitailleurs et avions de chasse et causé de graves dommages à nombre d’entre eux.

      Les Gardiens de la révolution ont expliqué que cette frappe est une réponse à l’agression américaine mené depuis ses bases en Jordanie, et qui a « commis un crime de guerre majeur en frappant des cibles civiles à Bandar Abbas », dans le sud de l’Iran, notamment plusieurs ponts, des quartiers résidentiels et une station de pompage d’eau.

      Des responsables américains ont fait part à des médias américains que l’Iran s’est adapté aux défenses américaines en lançant des missiles hypersoniques capables de manœuvrer lors de leur chute au sol.

      Dans leur communiqué, les Gardiens de la révolution ont révélé qu’après la riposte iranienne de l’année dernière contre la base d’Al-Udeid au Qatar, l’armée américaine a déplacé son centre de commandement régional du Qatar à la base d’al-Azraq en Jordanie pour « en faire un centre de commandement pour l’agression contre le peuple palestinien et d’autres pays islamiques, sur le sol jordanien et à portée de main ».

      Ils ont indiqué que cette base aérienne abrite des dizaines d’avions ravitailleurs et des avions américains F-35, F-15 et F-16, « à partir desquels ils lancent des raids aériens sur les peuples opprimés de Palestine, d’Iran et du Liban ».

      CBS avait rapporté à la foi de responsables américains qu’un certain nombre de militaires américains ont été blessés lors d’attaques iraniennes contre deux bases en Jordanie cette semaine

      Source : Médias

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