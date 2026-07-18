Sud-Liban : « Israël » a détruit trois écoles. Un militaire libanais tué

Dans une déclaration relayée par l’Agence nationale d’information libanaise (NNA), la ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Rima Karami, a indiqué qu’Israël avait détruit deux écoles à Khiam et une école à Bint Jbeil.

“L’armée israélienne a pillé le contenu de ces établissements, puis les a encerclés d’explosifs, les transformant en tas de cendres”, a-t-elle déclaré.

La ministre a indiqué que ces écoles avaient désormais été ajoutées à la liste des établissements scolaires détruits dans le cadre du conflit.

Elle a affirmé que ces destructions se produisaient “sous les yeux du monde entier”, malgré les principes internationaux considérant les écoles comme faisant partie des infrastructures les plus sûres et les mieux protégées, souvent utilisées comme abris lors des guerres, des catastrophes et d’autres situations d’urgence.

Rima Karami a appelé les grandes puissances à faire pression sur Israël pour mettre fin aux destructions et à maintenir les établissements éducatifs à l’écart des conflits et des guerres.

Poursuivre l’ennemi en justice

Suite au bombardement du lycée Al-Mahdi à Bint Jbeil, la Fondation islamique pour l’éducation et l’instruction a appelé l’État libanais, et en particulier les ministères de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et des Affaires étrangères et des Émigrants, à assumer leurs responsabilités nationales et juridiques, à prendre toutes les mesures nécessaires pour documenter ce crime, à poursuivre l’ennemi israélien devant les instances et forums internationaux compétents et à œuvrer pour qu’il réponde pleinement de cet acte criminel.

Les autorités libanaises et l’entité sioniste ont signé le 26 juin un accord-cadre négocié par les États-Unis. Prévoyant un retrait israélien progressif de tous les territoires libanais occupés, ses termes sont très vagues sur les mécanismes de ce retrait et laissent entendre une approbation américaine et israélienne au préalable. L’accord ne fixe pas de calendrier précis pour le retrait, liant son achèvement à la prise en charge complète de la sécurité des zones évacuées par l’armée libanaise ainsi qu’au désarmement de la résistance libanaise.

Ce qui lui a valu des critiques acerbes de la part de plusieurs partis et composantes libanais. Le processus doit débuter par une phase pilote dans deux zones qui n’ont pas été publiquement identifiées.

Poursuite des attaques israéliennes

Entretemps, les attaques israéliennes contre le sud du Liban ne connaissent pas de répit.

Ces dernières semaines, ces bombardements ont détruit de vastes pans d’infrastructures dans de nombreux villages, tant frontaliers que non frontaliers, du sud du pays.

Vendredi, des bombardements ont visé la périphérie de Haddatha et les environs de Zawtar. Dans l’après-midi, ils ont visé les périphéries de Kfar Tebnit et de Bint Jbeil ainsi que Qounine et Baraachite dans la soirée.

Ci-dessous, un bombardement dans la périphérie de Bint Jbeil

Les bombardements quotidiens qui détruisent des immeubles d’habitation, des institutions publiques et privées, des écoles et d’autres bâtiments, sont aggravés par des opérations de terrassement qui déciment les infrastructures.

Ce comportement inhumain persiste face à l’incapacité des autorités libanaises à mettre fin aux bombardements, et face au silence des autres pays et des organisations des Nations Unies concernant ces attaques et ces crimes qui ciblent les villages, les habitations civiles et les moyens de subsistance.

Des avions de combat ennemis ont lancé un raid aérien à l’aube de ce samedi sur les abords des localités d’al-Mansouri et Majdal Zoun. Simultanément, les forces d’occupation ont mené un ratissage à la mitrailleuse en direction de la ferme de Bastra, tandis qu’un autre ratissage similaire visait la localité d’al-Khiam.

Dans le district de Nabatiyeh, une explosion a été entendue aux alentours de la ville de Kfar Tebnite.

Les soldats d’occupation ont également forcé un certain nombre d’agriculteurs à quitter leurs terres agricoles situées entre les localités d’Ain Arab et d’Al-Mari, selon le correspondant d’al-Manar.

Un martyr de l’armée

Ce samedi, l’armée libanaise a fait état du martyre d’un soldat et d’un autre blessé dans l’explosion d’un engin suspect lors du passage de leur véhicule dans la localité d’al-Mansouri, dans le secteur occidental.

Mais des médias locaux assurent que le véhicule a été frappé par un raid de drone ennemi pendant que les deux soldats transportaient un générateur électrique appartenant à un habitant de la localité.

Selon des chiffres officiels libanais, les attaques israéliennes au Liban ont fait au moins 4 324 martyrs, 12.223 blessés et déplacé plus d’un million de personnes depuis mars.

L’entité sioniste continue d’occuper certaines zones du sud du Liban, dont certaines sont contrôlées depuis plusieurs décennies et d’autres prises lors de la guerre de 2023-2024.​​​​​​​

Source : Divers