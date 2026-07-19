Le CGRI a eu affaire à quatre navires qui ont tenté de traverser à son insu le détroit d’Ormuz

La marine du Corps des gardiens de la révolution islamique iranienne a rapporté avoir eu affaire à quatre navires qui ont tenté de traverser le détroit d’Ormuz sans son autorisation.

« Deux navires ont eu un accident, tandis que deux autres navires ont rebroussé chemin après avoir tenté de traverser le détroit d’Ormuz par une voie dangereuse, précise son communiqué selon lequel « ces navires avaient auparavant désactivé leurs systèmes de navigation et ignoré les avertissements de la base de surveillance du détroit d’Ormuz de la marine des Gardiens de la révolution, avec le soutien des États-Unis d’Amérique et dans un but de sabotage ».

« Les navires qui se laissent influencer par les déclarations ennemies et empruntent une route dangereuse seront inévitablement exposés à des accidents », a mis en garde le CGRI qui a rappelé que le contrôle du détroit d’Ormuz est entièrement entre les mains de ses forces navales et que la seule voie de passage sûre est celle spécifiée et annoncée par l’Iran.

« Pas une seule goutte de pétrole, de gaz ou d’engrais chimique ne traversera le détroit d’Ormuz sans coordination ni autorisation », a-t-il aussi averti.

L’Autorité iranienne du détroit d’Ormuz a suspendu le trafic dans le détroit d’Ormuz jusqu’à nouvel ordre, après avoir interdit son passage sans obtention de permis.

Cette décision faisait suite aux attaques américaines en cours contre le sud de l’Iran, ainsi qu’au blocus naval imposé par Washington aux ports iraniens.

L’Iran a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne permettrait jamais aux États-Unis de s’ingérer dans la gestion du détroit d’Ormuz, soulignant que les tentatives américaines d’ingérence dans cette gestion ont gravement mis en danger la sécurité de la région, le commerce international et le passage des pétroliers

Source : Médias