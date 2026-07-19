L’armée israélienne renonce à la fortification de 11 sites militaires frontaliers avec le Liban

La radio de l’armée israélienne a révélé une grave crise financière qui a contraint le commandement nord de l’armée israélienne et le ministère israélien de la Guerre à abandonner la fortification de 11 sites militaires à la frontière avec le Liban, en raison d’un déficit budgétaire.

Cette décision soudaine intervient malgré le fait que l’armée ennemie et le ministère de la Guerre avaient lancé ces derniers mois un projet de grande envergure, dans le cadre duquel une entreprise civile a été chargée de réaliser d’importants travaux de fortification contre les drones piégés sur des sites militaires, y compris l’installation de réseaux et de moyens de protection supplémentaires.

Les entreprises de construction ont interrompu les travaux et des sites stratégiques ont été mis à nu.

La station de radio a cité une source militaire connaissant les détails, confirmant que les travaux de fortification avaient été arrêtés sur tous les sites militaires à la frontière avec le Liban, après que le ministère de la Guerre a cessé de payer les sommes dues aux entrepreneurs et à la société chargée de la mise en œuvre.

La source militaire a ajouté qu’aucun budget n’a été alloué dès le départ pour fortifier les 11 sites militaires, précisant – sans toutefois révéler les noms de ces sites pour des raisons évidentes – qu’il s’agit de sites d’une grande importance, la plupart étant situés directement sur la « ligne de démarcation », et que certains d’entre eux ont été la cible, ces derniers mois, d’attaques de drones piégés menées par le Hezbollah, faisant des blessés parmi les soldats présents sur place.

Sur le terrain, face à une réalité concrète, ce déficit budgétaire expose les soldats à un danger direct, et « il est vrai qu’ils peuvent installer eux-mêmes des filets de protection sans l’aide d’un entrepreneur » – une pratique courante au sein de l’armée israélienne – mais les forces sur le terrain confirment que ces moyens improvisés sont insuffisants et de moindre qualité, selon la radio de l’armée d’occupation.

Des sources militaires et sécuritaires israéliennes ont reconnu des cas antérieurs où des drones chargés d’explosifs de la résistance avaient réussi à pénétrer les « réseaux de protection » érigés de cette manière primitive, confirmant que tous ces détails avaient reçu l’approbation des autorités de sécurité israéliennes pour publication.

La crise des budgets insuffisants de fortification à la « frontière nord » se conjugue à une grave et profonde crise des effectifs au sein de l’armée israélienne, qui reste au cœur du débat israélien.

Bien que cette crise soit restée une source de grande préoccupation et d’anxiété depuis que les répercussions de la guerre ont commencé à se faire sentir, elle a atteint ces derniers jours ce que les officiers supérieurs impliqués ont décrit comme un « point d’ébullition ».

Ce déclin, tant sur le plan opérationnel que financier, survient alors que les discussions au sein des instances d’occupation se multiplient et se poursuivent autour d’un « besoin urgent et important en matière de sécurité », d’une « pénurie très aiguë » de personnel et de matériel, et du fardeau croissant des tâches militaires qui pèsent sur les épaules de forces déjà affaiblies, et impliquées sur plusieurs fronts

Source : Médias