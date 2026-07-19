CNN : L’administration Trump autorise à l’Arabie saoudite d’enrichir de l’uranium sans contrôle de l’AIEA

L’administration du président américain Donald Trump a accepté – en principe – d’autoriser l’Arabie saoudite à enrichir de l’uranium sur son territoire, sans l’obliger à mettre en œuvre le Protocole additionnel de l’Agence internationale de l’énergie atomique, selon CNN, qui cite des sources et des documents consultés.

Selon ce réseau, le projet d’accord de coopération nucléaire civile entre Washington et Riyad attend toujours la signature de Trump, malgré la fin des négociations entre les deux parties, prévue en octobre 2025.

Dans ce contexte, deux sources bien informées ont indiqué que la guerre contre l’Iran a contribué au retard de la signature par Trump, tandis que des responsables de l’administration craignent une opposition généralisée au sein du Congrès qui pourrait empêcher l’entrée en vigueur de l’accord.

Quels sont les points les plus importants inclus dans l’accord ?

L’accord comprend un cadre de coopération nucléaire civile en vertu de l’article 123 de la loi américaine et autorise – de manière inédite – un arrangement spécial permettant un certain degré d’enrichissement local de l’uranium et de retraitement du plutonium, selon des conditions américaines qui n’ont pas encore été divulguées.

Selon CNN, l’accord n’oblige pas Riyad à adopter le Protocole additionnel de l’Agence internationale de l’énergie atomique, qui confère à l’agence des pouvoirs plus étendus en matière d’inspection et de vérification, mais se contente de garanties bilatérales entre Washington et Riyad.

Accord entre l’opposition et les partisans

Cette tendance a suscité des inquiétudes parmi un certain nombre de membres du Congrès et d’experts en non-prolifération nucléaire, qui ont averti que le fait d’autoriser l’enrichissement sans l’application de mécanismes de contrôle internationaux plus stricts pourrait ouvrir la voie au développement de capacités nucléaires militaires à l’avenir.

Les opposants avertissent que cet accord pourrait créer un précédent qui affaiblirait les normes internationalement acceptées en matière de non-prolifération nucléaire.

Les partisans de l’accord, quant à eux, considèrent la coopération nucléaire avec l’Arabie saoudite comme un renforcement du partenariat entre les deux pays et l’ouverture d’un marché pour l’industrie nucléaire américaine, ce qui est conforme aux objectifs de la politique énergétique de l’administration Trump.

À propos de l’enrichissement de l’uranium

L’enrichissement de l’uranium et le retraitement du plutonium sont les deux principales voies de production des matières premières nécessaires à la fabrication d’armes nucléaires.

La plupart des pays dont les réacteurs nucléaires civils nécessitent de l’uranium enrichi ne le produisent pas sur leur territoire, mais l’achètent auprès de fournisseurs comme les États-Unis ou la Russie, le recevant en cargaisons scellées sous supervision internationale.

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) est l’organisme de surveillance nucléaire des Nations Unies, chargé d’empêcher le développement d’armes nucléaires par des entités non autorisées, en vérifiant les obligations des pays en vertu du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.

L’agence procède à cela par des moyens tels que des techniques de surveillance, des inspections sur le terrain et l’analyse de données publiques

Source : Médias