Alerte de l’ambassade américaine en Jordanie : Évacuation de l’aéroport et du port d’Aqaba face à une « menace crédible »

L’ambassade des États-Unis à Amman a annoncé, ce dimanche, que les autorités jordaniennes ont procédé à l’évacuation de l’aéroport international et du port maritime de la ville d’Aqaba, en raison de ce qu’elle a qualifié de « menace spécifique et crédible », appelant les citoyens américains à ne pas se rendre dans ces deux infrastructures.

Dans une alerte de sécurité publiée ce dimanche, l’ambassade a précisé qu’elle « conseille vivement à tous les ressortissants américains de s’abstenir de voyager vers l’aéroport ou le port », tout en leur demandant de continuer à se conformer aux directives de sécurité émises par les autorités jordaniennes.

L’avertissement n’a pas précisé la nature ni l’origine de cette menace, et n’a fourni aucun détail concernant la durée de l’évacuation ou la date de reprise des activités à l’aéroport et au port. Cette mesure intervient dans un contexte d’échanges de frappes avec l’Iran, sur fond d’escalade américaine dans le détroit d’Ormuz.

Cette alerte maximale intervient alors que les tensions régionales restent extrêmement vives. Pour rappel, trois soldats américains ont été tués et plusieurs autres blessés, samedi, lors de frappes iraniennes contre une base militaire américaine en Jordanie.