Sayed Mojtaba Khamenei : L’intimidation est une partie intégrante de l’idéologie de Washington… et la violation de l’accord prouve la nullité de la signature de son président

Le guide de la révolution et de la République islamique en Iran, Sayed Mojtaba Khamenei, a évoqué samedi la violation par les États-Unis de leurs engagements en vertu du protocole d’accord d’Islamabad, affirmant que les Iraniens détiennent des « leçons inoubliables » pour les Américains, et soulignant la nécessité de préserver l’unité entre les membres du peuple iranien.

« La signature des États-Unis est inutile… et les Iraniens ont des leçons inoubliables pour elle »

Dans un message publié par l’agence IRNA, Sayed Khamenei a déclaré : « Au moment même où le drapeau du martyr de l’Iran émerge, la violation répétée par le Grand Satan des accords signés entre les présidents de l’Iran et des États-Unis prouve à nouveau, aux yeux de tous, à quel point la signature du président américain est inutile et caduque, et démontre que l’intimidation, la tyrannie et la brutalité sont une partie intégrante de l’idéologie américaine et de sa vocation. »

Il a ajouté : « Aujourd’hui, le Grand Satan a révélé son véritable visage, faisant de cette sombre expérience de crime et de trahison des promesses une autre preuve irréfutable de la nature mensongère, irrationnelle, peu fiable et méprisable des USA. »

Il a poursuivi : « Maintenant que l’ennemi américain a cherché à allumer la mèche de la guerre, s’exposant à de lourdes pertes et à un déshonneur encore plus grand, qu’il sache que le cher peuple d’Iran et le front de la résistance détiennent pour lui des leçons inoubliables, à l’image du courage des soldats de l’Islam et de la ferveur du vaillant peuple du Sud manifestés ces derniers jours. »

« L’un des principes les plus importants est l’attachement à l’unité sacrée à tous les niveaux »

Sur le plan intérieur, le numéro un iranien a insisté sur l’obligation de préserver l’unité entre les Iraniens, déclarant : « Il est de mon devoir de vous dire, ô fier et fidèle peuple iranien, que l’un des principes les plus importants en cette période est l’attachement à l’unité de parole et à l’unité sacrée à tous les niveaux du peuple et des responsables, et dans tous les domaines, afin de concrétiser les idéaux de la révolution islamique et de garantir l’honneur et l’indépendance du cher Iran, en particulier face à l’ennemi américain criminel et rusé. »

Il a poursuivi : « Comme cela a été souligné à maintes reprises, préserver l’unité et éviter les divisions, les conflits, les querelles politiques et la mise en avant des clivages sociaux est un devoir universel. Bien entendu, le rôle des responsables et des éléments sympathisants et fidèles à la révolution, à l’Imam et au guide martyr est extrêmement crucial et sensible pour la cohésion et l’unité du pays. »

« La confiance envers les responsables garantit la protection des intérêts de l’Iran »

Par ailleurs, Sayed Mojtaba Khamenei a averti que la critique des performances des responsables ne doit pas se transformer en une « injustice envers les innocents ou en un effondrement de l’unité et de la cohésion sociale ».

Il a déclaré : « Ô cher peuple, en maintenant votre confiance envers les responsables dévoués dans les trois branches de l’État, dont les efforts se manifestent pour le bien-être et la prospérité de la patrie, vous resterez vigilants et actifs sur le terrain pour garantir la protection des intérêts de l’Iran islamique. »

Il a ajouté : « Certains responsables dévoués et animés de bonnes intentions peuvent critiquer les performances des uns et des autres. À mon avis, bien que cette attention portée à la fois au système et à soi-même soit un atout précieux et souhaitable, ces chers responsables, dont certains sont des pionniers de la pensée, doivent veiller à ne pas adopter cette approche [de manière excessive]. »

Expliquant ses directives, Sayed Khamenei a précisé que cela « ne permet pas d’interdire l’injustice envers les innocents, ce qui est en soi une source de privation des bienfaits et des bonnes choses. Et parce que cela ne doit pas non plus conduire à l’effondrement de l’unité et de la cohésion sociale », ajoutant : « En préservant ces aspects, la critique mènera à la prospérité et au développement. »

« L’adieu au martyr de l’Iran fut une épopée historique et un sursaut sans précédent »

De plus, Sayed Mojtaba Khamenei a évoqué les funérailles du dirigeant international, le martyr Sayed Ali Khamenei, les qualifiant d’« épopée historique ».

Il a déclaré : « Ô grande et incroyable nation d’Iran ! Salutations, paix et remerciements à vous qui avez établi, à travers votre épopée historique unique lors des adieux au martyr de l’Iran, une nouvelle référence dans l’incarnation du message et de la volonté de la forte identité islamique iranienne, dans la gratitude, la loyauté, la clairvoyance et l’expression d’un amour exceptionnel pour le guide de la nation islamique et le guide martyr de la révolution. »

Il a poursuivi : « La chaleur des cœurs brisés par le chagrin, les larmes des yeux et la détermination inébranlable de dizaines de millions de personnes sur des dizaines de kilomètres à Téhéran, Qom, Mechhed et dans d’autres villes et villages ont suscité l’admiration des amis de la nation iranienne et des peuples libres du monde, tout en stupéfiant, déroutant, exaspérant et terrifiant les ennemis arrogants de la nation iranienne. »

« Remerciements au peuple iranien et aux efforts des autorités et des élites pour les adieux au martyr de l’Iran »

Dans le même contexte, Sayed Khamenei a exprimé ses remerciements au peuple iranien pour sa participation aux cérémonies d’adieu du dirigeant martyr, ainsi qu’aux autorités pour leurs efforts dans l’organisation de cet événement.

Il a déclaré : « J’exprime ma profonde gratitude à chaque cher individué ayant participé au deuil du martyr de la nation, et qui, malgré les difficultés et les défis, a contribué à écrire une épopée historique lors de cet événement majeur. »

Il a conclu : « J’adresse également mes vifs remerciements aux autorités religieuses respectées, aux oulémas, aux penseurs, aux élites, aux acteurs culturels, sociaux et politiques, ainsi qu’aux efforts des institutions de l’État et de l’armée, et pour la présence des responsables et des représentants du glorieux front de la résistance et des grands mouvements islamiques. »

Source : Médias