Agression américaine contre la province de Hormozgan, dans le sud de l’Iran

Les frappes américaines contre des pompes de dessalement d’eau dans le village de Bonji, dans le comté de Jask, dans la province du Hormozgan (Sud), dans la nuit de vendredi à samedi 18 juillet 2026. (Photo via X)

L’agression américaine contre l’Iran se poursuit, alors que le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) a annoncé le début du « lancement de nouveaux raids aériens sur le pays ».

Parallèlement, l’agence Mehr a fait état d’une agression américaine contre le port de Sirik, dans la province de Hormozgan, dans le sud du pays, soulignant que cette agression « n’a pas visé les infrastructures de la ville et n’a pas fait de victimes humaines ». L’agence a également signalé une « attaque américaine ayant ciblé un site dans les environs de Hajiabad », également dans la province de Hormozgan.

Dans ce contexte, l’agence Tasnim a confirmé qu’aucune victime parmi les civils ni aucun dommage aux infrastructures ou aux installations commerciales n’ont été enregistrés à la suite de l’agression dans les environs de Hajiabad. De plus, Tasnim a rapporté, selon des témoins oculaires sur l’île de Qeshm, qu’au moins 6 missiles ont frappé des sites sur l’île de Qeshm, alors que des déflagrations d’explosions ont été entendues dans le port de Bandar Abbas et sur l’île de Qeshm, qui relève de la province de Hormozgan.

Tasnim a également cité des responsables de la sécurité affirmant qu’« il n’y a aucun fondement aux rapports faisant état d’attaques américaines contre Qom, où le calme règne dans cette province et où aucune explosion n’a été signalée ». En parallèle, l’agence Mehr a rapporté que « des bruits d’avions de chasse ont été entendus dans le ciel de l’île de Kish ».

Plus tôt, le gouverneur adjoint aux affaires politiques, sécuritaires et sociales de la province iranienne de Hormozgan, Ahmad Nafisi, a fait état de 3 martyrs de 8 autres blessés, selon les bilans préliminaires, à la suite d’attaques menées par les forces américaines contre plusieurs points de la province vendredi soir et tôt ce samedi matin.

Les rapports officiels ont indiqué que les frappes aériennes ont visé des infrastructures comprenant 3 ponts et des tunnels dans la province. Le bombardement a entraîné la fermeture du tunnel « Martyr Mirzaye » dans les deux sens, en plus d’un raid aérien direct ayant touché le pont du « fleuve Shur » situé sur la route Bandar Abbas – Sirjan.

Les États-Unis ont renouvelé leurs attaques contre l’Iran pour la huitième nuit consécutive, dans le cadre de la reprise de l’agression américaine contre l’Iran, les attaques se concentrant sur les régions du sud. Cela a suscité des ripostes iraniennes par le biais d’opérations ayant ciblé plusieurs bases américaines dans le Golfe, en Syrie et en Jordanie.

Source : Médias