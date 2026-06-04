Cisjordanie : L’occupation vole les terres palestiniennes de Naplouse au profit des colons.

Les autorités de l’occupation israélienne s’apprêtent à voler la propriété d’un agriculteur palestinien Jawad Ghazal, au nord-ouest de Naplouse en Cisjordanie occupée, pour le transformer en parc d’attraction.

La confiscation de cette terre, un héritage de famille et située entre les localités Sebastia et al-Masoudiya, devrait servir à la création d’un parc d’aménagement.

« Chaque recoin ici est chargé de souvenirs, depuis l’époque de mon père et de mes grands-pères jusqu’à aujourd’hui. Nous vivions autrefois des richesses de cette terre, et aujourd’hui, nous craignons de la perdre à cause d’un projet de lotissement qui nous empêche même d’y accéder », a-t-il confié pour la chaine qatarie al-Jazeera.

L’armée d’occupation instrumentalise les projets touristiques et les parcs de colonisation pour asseoir son contrôle sur les terres palestiniennes et modifier le caractère historique de la région, notamment dans les deux localités Sebastia et al-Masoudiya, caractérisées par leur patrimoine archéologique et agricole.

Les habitants craignent que ces projets ne servent de tremplin à l’expansion des colonies et à l’imposition de restrictions accrues à la liberté de circulation des résidents et des agriculteurs.

Ghazal a poursuivi en disant : « La création de ce parc de colonisation affectera toute la région ; les agriculteurs seront privés de leurs terres, les déplacements deviendront plus difficiles et il existe une réelle crainte que le contrôle des colonies ne s’étende de plus en plus. »

Ghazal a souligné que l’occupation a fortement restreint ces dernières années la liberté des habitants de la région, agressés régulièrement par les soldats ont agressé ces derniers : « Nous vivons constamment dans l’angoisse et la peur pour nos terres. Les agriculteurs subissent des attaques et des restrictions incessantes. J’ai été violemment agressé il y a environ un an alors que je me trouvais sur mes terres, et l’objectif est clair : forcer les gens à quitter leurs terres. »

« Nous n’abandonnerons pas nos terres et nous préserverons les droits que nous avons hérités de nos pères et de nos grands-pères. Cette terre fait partie de nos vies et de notre identité, et ce qui s’y passe ne doit pas rester caché aux yeux du monde », a-t-il toutefois affirmé.

Source : Médias