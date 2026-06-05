Président du Parlement libanais: la Déclaration de Washington est truffée de failles

Le président du Parlement Nabih Berri, a critiqué la Déclaration de Washington sur un un accord de cessez-le-feu au Liban, conclu mercredi entre le Liban et l’entité sioniste dans la capitale américaine, le qualifiant d’accord « hybride », et « truffé de failles ».

Ci-dessous, le communiqué publié par la presse.

« Le texte aurait pu être interprété positivement s’il avait stipulé « un cessez-le-feu sans condition, sur terre, en mer et dans les airs, et sans destruction de toutes les infrastructures existantes ».

Cependant, il était truffé de failles, prévoyant notamment un cessez-le-feu total du Hezbollah, ainsi que l’évacuation de tous ses éléments au sud du fleuve Litani.

Il aurait également pu être interprété positivement s’il avait stipulé « un retrait au-delà des frontières occupées », mais il était lui aussi truffé par « des zones d’expérimentation sans participation des parties actives ! ».

Pour faire court, j’approuve les points suivants :

1- Un cessez-le-feu total et sans condition, sur terre, en mer et dans les airs, et sans destruction de toutes les infrastructures existantes.

2- Le retrait du Hezbollah au sud du fleuve Litani, parallèlement au retrait israélien des zones occupées.

Le reste du texte est injuste et ne mérite pas d’être mentionné. »

Le secrétaire général du Hezbollah cheikh Naïm Qassem a lui aussi rejeté jeudi cet accord estimant qu’il s’agit « d’une feuille de route pour l’extermination d’une partie du peuple libanais et l’asservissement du reste »