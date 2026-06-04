Cheikh Qassem : la déclaration de Washington est une feuille de route pour l’extermination d’une partie du peuple libanais et l’asservissement du reste

Le secrétaire général du Hezbollah, le cheikh Naïm Qassem, a qualifié la Déclaration de Washington de « feuille de route pour l’extermination d’une partie du peuple libanais et l’asservissement du reste » assurant que la résistance poursuivra ses opérations tant que l’agression israélienne contre le Liban se poursuivra.

Dans une déclaration publiée ce jeudi, il a rejeté catégoriquement la Déclaration de Washington et qualifié le résultat des négociations directes entre le Liban et l’entité sioniste sous la médiation américaine de « mascarades, humiliantes et honteuses pour le Liban » assurant qu’ils sont rejetés en bloc par une large partie du peuple libanais.

Selon lui « la Déclaration de Washington énonce les principes fondamentaux que l’Amérique et Israël envisagent pour la soumission du Liban au projet du Grand Israël. »

« Nous n’avons pris aucun engagement de ne pas résister à l’agression et de ne pas y répondre. Tant que l’agression se poursuivra, nous la combattrons de toutes nos forces et nous frapperons où bon nous semble et où nous le pourrons. Tant que nos villages ne seront pas en sécurité, tant qu’ils sont bombardés et détruits et que nos populations seront tuées, les colonies ne seront pas en sécurité », a-t-il assuré.

Et d’insister : « Le cessez-le-feu doit être global, sans distinction entre le Sud et le reste du Liban, et sans aucune impunité pour l’ennemi israélien au Liban. Tant que l’occupation perdurera, la résistance continuera. »

Cheikh Qassem a souligné que le fait de faire du désarmement de la résistance l’objectif principal comme point de départ de tout accord revient à détruire la puissance du Liban et à menacer l’existence même de son peuple résistant.

Et d’ajouter « Mener les opérations de sécurité sous couvert d’un cessez-le-feu illusoire, interprété comme un arrêt des tirs du Hezbollah et un retrait des résistants du front sud, alors que l’agression se poursuit sous la pression militaire, équivaut à une capitulation, une défaite et la réalisation des objectifs de l’ennemi. C’est comme le rêve de Satan d’entrer au Paradis. »

Il a conclu : « Notre seul objectif est de mettre fin à l’agression généralisée, d’obtenir un cessez-le-feu et le retrait d’Israël. »

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Déclaration du secrétaire général du Hezbollah, le cheikh Naïm Qassem, à l’occasion de la commémoration du décès de l’imam Khomeiny (que Dieu sanctifie son âme) et concernant la situation politique :

(( Louange à Dieu qui nous a envoyé les prophètes et leur maître, le Messager de Dieu, Muhammad (que la paix soit sur lui), avec la guidance et la vraie religion, et après lui les imams infaillibles, bons et purs, guides spirituels, ainsi que les compagnons élus et les savants de Dieu qui les ont suivis, afin qu’ils soient tous une mesure de droiture et de droiture et un exemple pour l’humanité.

Tout d’abord : un salut empreint de révérence et de respect à feu l’Imam Khomeiny, le grand rénovateur de la religion et le destructeur des tyrans arrogants.

Dieu Tout-Puissant a béni l’humanité avec l’essor du mouvement de l’Imam Khomeiny et sa révolution divine en Iran, à une époque où l’Amérique contrôlait l’Iran et ses ressources et colonisait de manière oppressive de nombreux pays du monde et de notre région, contrairement à l’Union soviétique qui contrôlait une autre partie du monde.

Cette révolution est née d’un fondement islamique divin, basé sur les principes de vérité, de justice, d’indépendance, de liberté de choix, d’unité islamique, de respect de l’humanité, de résistance à l’oppression et à l’occupation, et de soutien aux opprimés du monde entier. Elle a institué la République islamique d’Iran par référendum populaire, a élaboré sa constitution et ses lois, et s’est déclarée ni orientale ni occidentale.

L’Imam Khomeiny (que Dieu lui accorde Sa miséricorde) est, d’un point de vue religieux, idéologique et culturel, une incarnation du droit chemin pour toute l’humanité, pour ceux qui aspirent à une vie droite et juste. C’est pourquoi de nombreux groupes à travers le monde se sont empressés d’adopter son leadership et sa vision de la foi, ce qui constitue un droit légitime, surtout comparé à d’autres options intellectuelles, matérielles ou hostiles.

Ni l’Occident ni l’Orient n’ont laissé l’Iran se reposer sur ses lauriers dans son expérience politique sous la direction de l’Imam Khomeiny.

Les puissances arrogantes ont mené une guerre de huit ans contre l’Iran, utilisant l’Irak de Saddam Hussein comme instrument et mobilisant des forces mondiales et régionales pour renverser la République islamique. L’Iran a affronté cette guerre au prix de millions de sacrifices, ainsi que l’embargo économique et international, grâce à la fermeté de ses dirigeants, de son peuple, des Gardiens de la révolution, de son armée et de ses élites.

Malgré toutes les difficultés et les épreuves, l’Iran a progressé sur tous les fronts, soutenant les mouvements de libération et les forces de la justice, tout en s’abstenant de toute ingérence dans les affaires d’autrui. Sa position la plus noble et la plus significative a été son soutien au peuple palestinien dans sa lutte pour la libération de sa terre et de Jérusalem, et son soutien aux mouvements de résistance contre l’occupation israélienne criminelle, qui constitue une menace pour toute la région et, de fait, pour le monde entier.

L’Imam Khomeiny est un modèle de guide spirituel, un défenseur de la vérité et de la dignité humaine. À l’opposé, nous voyons l’exemple des tyrans d’Amérique, d’Israël et d’ailleurs, qui ont semé la guerre, le chaos, le crime et l’anéantissement d’enfants, de femmes, de récoltes et de bétail à travers le monde. Gaza en est un exemple frappant, offert chaque jour aux yeux du monde. Qui choisissons-nous pour l’honneur, la dignité humaine et la justice ? Nous sommes éternellement fiers et reconnaissants envers Dieu Tout-Puissant d’avoir suivi l’Imam Khomeiny dans notre manière de vivre et dans notre soutien à la justice et à la vérité.

Pourquoi l’Amérique, l’Occident et leurs alliés mènent-ils une guerre contre l’Iran depuis quarante-sept ans ? Pourquoi l’assiègent-ils ? Pourquoi veulent-ils l’empêcher de se défendre, un droit légitime pour tous les pays ? Pourquoi veulent-ils l’empêcher d’enrichir de l’uranium à des fins pacifiques, une activité autorisée par le droit international ? La réponse : ils ne le considèrent pas comme un modèle d’intégrité, de justice et d’indépendance, mais comme un pays servile et soumis à leurs intérêts et à leur tyrannie.

Les États-Unis et Israël ont lancé deux guerres contre l’Iran, ont assassiné le Guide suprême, l’Imam Khamenei (que Dieu lui fasse miséricorde), ainsi que plusieurs responsables militaires, politiques et nucléaires. Ils ont tué des civils, y compris des enfants, dans leurs écoles et détruit des infrastructures civiles – un acte d’injustice et d’agression flagrant aux yeux du monde – dans le but de renverser le régime et de prendre le contrôle de l’Iran. Mais ils n’ont pas réussi, et ils ne réussiront pas, face à cette grande nation du peuple de Khomeiny, élevée dans la voie d’Hussein, du sacrifice et de la dévotion, et qui, si Dieu le veut, continuera de rayonner sous la direction de son successeur légitime, le Guide suprême, l’Ayatollah Mojtaba Khamenei (que son ombre s’étende).

La résistance au Liban s’inspire de l’approche et de l’idéologie de l’Imam Khomeiny (que Dieu lui fasse miséricorde) pour libérer le pays de l’ennemi usurpateur. Cependant, nous combattons pour notre terre et notre peuple par obéissance à notre Seigneur, afin de ne pas être esclaves et pour que nos générations futures puissent vivre en toute liberté sur leur terre natale, parmi leurs concitoyens.

Cette résistance est l’héritage de l’Imam Moussa al-Sadr (que Dieu le rappelle à lui) et s’inscrit dans la lignée du maître des martyrs de la nation, Sayyid Hassan Nasrallah (que Dieu l’agrée). Elle est unie aux forces politiques de divers groupes qui croient en la résistance et se sacrifient pour elle.

Deuxièmement : À l’occasion de l’anniversaire du décès de l’Imam Khomeini (que Dieu sanctifie son âme), qui coïncide avec l’Aïd al-Ghadir et la tutelle du Commandeur des Croyants, Ali (que la paix soit sur lui), pionnier de la justice et du triomphe de la vérité, nous réexaminons notre situation politique, affectée par ces grandes occasions, afin d’affirmer notre chemin vers l’authenticité et la vérité.

Nous remercions l’Iran de nous avoir aidés à recouvrer nos terres et nos droits face à l’agression israélo-américaine, malgré ses propres conflits majeurs. L’Iran œuvre également à l’instauration d’un cessez-le-feu global au Liban, dans le cadre d’un effort plus large visant à mettre fin à l’agression contre l’Iran.

Le résultat des négociations directes absurdes, humiliantes et honteuses pour le Liban, rejetées en bloc par une large partie de la population libanaise, s’est concrétisé par la Déclaration de Washington, qui énonce les principes fondamentaux que l’Amérique et Israël considèrent comme la base de la soumission du Liban au projet du Grand Israël.

Faire du désarmement de la résistance l’objectif principal de tout accord revient à anéantir la puissance du Liban et à menacer l’existence même de son peuple. C’est déclarer vouloir saboter et déstabiliser le Liban, attiser les dissensions parmi les Libanais au profit d’Israël et permettre à ce dernier de réussir politiquement là où il a échoué militairement. C’est inconcevable pour ceux qui chérissent la dignité et l’honneur, et qui cherchent à honorer la mémoire des martyrs, des blessés, des prisonniers et de cette grande nation qui a tant donné. Nous ne sommes pas de ceux qui trahissent la confiance des martyrs, de la terre et de l’avenir des générations futures.

Cette déclaration est une feuille de route pour l’extermination d’une partie du peuple libanais et l’asservissement du reste.

Que les opérations de sécurité soient menées sous couvert d’un cessez-le-feu factice, interprété comme un arrêt des tirs du Hezbollah et un retrait des résistants du front sud, alors que l’agression se poursuit sous la pression militaire, équivaut à une capitulation, une défaite et la réalisation des objectifs de l’ennemi. C’est comme le rêve diabolique d’entrer au Paradis.

Notre seul objectif est de mettre fin à l’agression dans son intégralité, par un cessez-le-feu et le retrait d’Israël.

Ce cessez-le-feu doit être total, sans distinction entre le Sud et le reste du Liban, et sans que l’ennemi israélien puisse tuer librement au Liban. Tant que l’occupation perdurera, la résistance continuera.

Nous n’avons exprimé a personne notre engagement à ne pas résister à l’agression et à y répondre. Tant que l’agression persistera, nous la combattrons de toutes nos forces et frapperons où bon nous semblera et où nous le pourrons. Tant que nos villages seront menacés, bombardés, détruits et nos habitants massacrés, les localités ne seront pas en sécurité non plus. Elles seront témoins de notre puissance et de notre détermination. Les assassins des prophètes ne trouveront pas la stabilité sur notre terre. Nous combattrons les envahisseurs jusqu’à les chasser de notre terre et mettre un terme à leur agression, comptant sur l’aide et le soutien de Dieu, la bravoure de nos courageux résistants et le soutien indéfectible de notre peuple, grand et exceptionnel, qui a consenti d’immenses sacrifices pour lesquels nous avons un profond respect. Son soutien à la résistance demeure inébranlable et le souvenir ardent du sang des martyrs continue d’inspirer. Dieu Tout-Puissant a dit : « Ne faiblissez pas dans la poursuite de l’ennemi. Si vous souffrez, ils souffrent comme vous, mais attendez de Dieu ce qu’ils n’attendent pas. Et Dieu est Omniscient et Sage. » (An-Nisa 104). Nous sommes confiants dans la victoire de cette résistance husseinite, « car il Nous incombe véritablement de secourir les croyants ».

L’objectif principal doit être la souveraineté du Liban, qui ne peut être atteinte que par la solution exclusive de mettre fin à l’agression israélienne contre le Liban sous toutes ses formes – par voie aérienne, terrestre et maritime –, de se retirer du territoire libanais afin que l’armée puisse être déployée au sud du fleuve Litani, de libérer les prisonniers, de permettre aux habitants de retourner dans tous leurs villages et de reconstruire.

Nous rejetons tout lien entre l’existence de la résistance et la cessation des agressions ou le retrait d’Israël.

Nul n’a le droit de s’ingérer dans les affaires intérieures du Liban, dans la vie politique, économique et sociale du peuple libanais, ni dans les décisions qu’il prend collectivement concernant la souveraineté et la protection de son pays dans le cadre de sa stratégie de sécurité nationale convenue.

Nous sommes attachés à l’unité nationale face à l’agression, et c’est une force pour nous tous.

Nous tenons les autorités responsables de leur devoir de remédier à la division interne du Liban causée par leurs choix politiques, qui ne représentent ni le consensus national des composantes libanaises, ni les principes de la constitution, ni la formule de la coexistence.

Il incombe aux autorités d’initier des mesures et un dialogue visant à unir le peuple libanais face à l’agression israélienne contre notre pays, une agression qui nous vise tous.

Il est primordial que les citoyens de ce pays parviennent à un consensus pour faire face à cette agression, et qu’ils puissent ensuite aborder nos autres problèmes dans le cadre de la Constitution, de l’Accord de Taëf, de l’unité nationale et de la coexistence pacifique.

Nous appelons les responsables à mettre fin à cette farce et à cette insulte que sont les négociations directes, afin que vous puissiez être plus forts en ralliant tout votre peuple autour de l’option d’un État souverain sous votre administration, à laquelle les ennemis se soumettront inévitablement.

Source : Al-Manar