CGRI: En coopération avec le peuple jordanien, nous avons ciblé des forces et des avions US. Images satellites des destructions sur les bases américaines

Le Corps des Gardiens de la révolution islamique en Iran (CGRI) a révélé, ce lundi 20 juillet 2026, qu’il a réussi, avec l’aide du peuple jordanien, à cibler des avions et des équipements militaires américains en Jordanie.

Il a également fait part de l’explosion de deux navires alors qu’ils traversaient le couloir non sécurisé du détroit d’Ormuz.

Ciblage de forces et d’avions américains avec l’aide du peuple jordanien

Dans un communiqué adressé au « généreux peuple jordanien et à ses fidèles soldats moudjahidines », le CGRI a déclaré : « Nous vous remercions pour votre coopération sincère et vos informations précises, qui ont permis aux combattants de l’Islam de cibler avec précision et de détruire 20 abris où étaient stationnées les forces de l’armée américaine infanticide dans la région d’al-Azraq, ainsi que d’éliminer des dizaines de membres des forces terroristes américaines. »

Le communiqué ajoute, à l’adresse des Jordaniens : « Avec votre aide, nos forces aérospatiales ont ciblé, lors de la 21e vague de l’opération Nasr 2 – dédiée aux martyrs de la troisième guerre imposée –, des avions de transport C-17 et des avions de commandement et de contrôle P-8 appartenant à l’armée américaine envahissante sur l’aéroport d’Aqaba à l’aide de missiles balistiques, causant de lourds dommages à plusieurs d’entre eux. »

Et de renchérir: « L’armée américaine envahissante, qui a attaqué plus de 10 pays islamiques au cours des dernières décennies et tué des millions de musulmans, et qui est considérée comme le principal soutien de son entité sioniste bâtarde dans le terrible massacre commis contre le peuple de Gaza et la destruction de la Cisjordanie, est considérée sur le plan religieux comme un grand verseur de sang, et il incombe à tout musulman, partout où il le peut, de tuer ces meurtriers sauvages. »

Le communiqué conclut en renouvelant ses remerciements au peuple jordanien, affirmant : « Nous vous remercions à nouveau pour vos efforts et votre coopération qui, à travers l’accomplissement de votre devoir religieux, ouvrent la voie à la libération de la ville sainte d’Al-Qods. »

Explosion de deux pétroliers lors de leur passage par le couloir sud du détroit d’Ormuz

Par ailleurs, le CGRI a révélé que deux pétroliers ont explosé alors qu’ils tentaient d’entrer et de sortir par le couloir non sécurisé au sud du détroit d’Ormuz, à l’instigation et sous la contrainte de l’armée américaine.

Dans un communiqué distinct, le CGRI a déclaré : « C’est notre terre, et l’ingérence de l’armée américaine, venue d’une distance de milliers de kilomètres, est dénuée de toute légitimité juridique et sera affrontée avec fermeté. »

Et de promettre : « Tant que les hostilités américaines se poursuivraient, ce couloir ne serait sûr ni pour le passage des engrais, ni pour une seule goutte de pétrole ou de gaz ».

Le communiqué ajoute en guise de menace : « L’armée agressive doit se préparer à nos opérations punitives en raison de cette violation illégale. »

Images satellites des destructions sur les bases américaines

Le moment de l’impact de missiles iraniens sur des cibles américaines à Aqaba:

Images de la destruction du bâtiment du centre de commandement et de contrôle de la société américaine d’intelligence artificielle Batelco au Bahreïn:

Destructions subies par le dépôt central de soutien logistique de l’armée de l’air américaine sur la base aérienne d’Al-Udeid, au Qatar:

Agression américaine contre 8 villes iraniennes dans le sud du pays

Par ailleurs, les États-Unis ont lancé, ce lundi à l’aube, une agression contre plusieurs villes iraniennes, concentrée dans le sud du pays, dans le cadre d’une série d’attaques menées par les forces américaines depuis plusieurs jours.

Le Commandement central américain (CENTCOM) a annoncé lundi avoir terminé « la 9ème vague de frappes consécutives contre l’Iran ».

Le CENTCOM a ajouté : « Nous avons ciblé des centres de commandement militaire iraniens, des sites de défense aérienne et de surveillance côtière, des capacités navales, des sites de lancement de missiles et de drones, ainsi que des réseaux de communication, dans le but de saper la capacité de l’Iran à attaquer les navires commerciaux et les marins traversant le détroit d’Ormuz. »

Les médias locaux ont pour leur part rapporté que plusieurs sites dans 8 villes iraniennes de l’ouest et du sud du pays ont été visés par les frappes américaines.

L’agence Tasnim a indiqué que des bruits d’explosions ont été entendus dans les ports de Mahshahr et de l’Imam Khomeini dans la province du Khouzistan, au sud de l’Iran.

De son côté, l’agence de presse iranienne IRNA a souligné que 8 projectiles ont frappé le port de Chabahar et le port de Konarak dans la province de Sistan-et-Baloutchistan.

L’agence Fars a quant à elle rapporté que deux projectiles ont touché un site dans la province de Bouchehr, dans le sud du pays, en plus du retentissement de 3 explosions à Tabriz, selon les informations relayées par la télévision iranienne.

Cette dernière a précisé que « le site ciblé dans le port de Sirik avait déjà fait l’objet d’attaques au cours des derniers jours », ajoutant : « En ciblant le port de Sirik, l’ennemi cherche à paralyser la capacité de l’Iran à surveiller le détroit d’Ormuz. »

Ces derniers jours ont été marqués par des attaques américaines contre l’Iran, principalement concentrées sur la côte, en particulier sa partie sud, visant des ports, des tours de surveillance côtière et plusieurs terminaux maritimes vitaux.

En riposte, les forces armées iraniennes ont ciblé les bases et les intérêts américains dans la région, depuis le Golfe jusqu’en Jordanie et en Syrie, en plus de viser les infrastructures liées à l’effort militaire américain.