Hezbollah : l’élection de Khalil al-Hayya « est un message à tous ceux qui parient sur la fin de la résistance palestinienne »

Le Hezbollah a adressé ses félicitations au nouveau dirigeant du mouvement de résistance palestinien Hamas Khalil al-Hayya, élu ce lundi à la tête de son bureau politique.

Il a salué un « digne successeur du dirigeant martyr Yahya Sinwar », l’ex-dirigeant du Hamas tué en 2024 par l’armée ennemie israélienne pendant la guerre génocidaire contre la bande de Gaza.

« Le Hezbollah a affirmé que cette élection est un message clair à l’ennemi sioniste et à ses partisans, ainsi qu’à tous ceux qui parient sur la fin de la résistance palestinienne », a-t-il souligné dans un communiqué publié ce lundi

Et de poursuivre : « Le mouvement Hamas est toujours présent, fort et uni, et poursuivra son chemin malgré tous les assassinats et les tentatives visant à briser sa volonté et celle de son peuple. L’étendard de la résistance, que l’ennemi cherche à abattre en tuant ses dirigeants, restera hissé haut, porté par des hommes loyaux qui préservent la confiance et continuent le combat avec foi, détermination et constance ».

Hezbollah a conclu son texte : « Nous au Hezbollah, tout en félicitant nos frères du Hamas pour cette décision historique, souhaitons à notre frère, le chef moudjahid Khalil al-Hayya, plein succès et la protection divine dans l’accomplissement de cette lourde responsabilité et dans le respect de l’héritage des martyrs. Nous affirmons que la résistance palestinienne, forte de son peuple courageux qui a tracé les plus belles épopées de la constance et du sacrifice face à la machine de mort et de terreur sioniste, restera inébranlable et défendra les droits du peuple palestinien jusqu’à la libération de sa terre et de ses lieux saints. »