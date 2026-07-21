CNN : Les États-Unis renforcent leur présence dans la région avec des chasseurs et des ravitailleurs face à la montée des tensions avec l’Iran

Les États-Unis ont renforcé leur présence au Moyen-Orient en déployant des avions de chasse et des ravitailleurs alors que les tensions et les opérations militaires avec l’Iran s’intensifient.

CNN, citant un responsable américain, a rapporté que les États-Unis renforcent leur déploiement militaire au Moyen-Orient en envoyant des avions de chasse F-16 et F-35 supplémentaires depuis leurs bases européennes, et en augmentant leur flotte d’avions ravitailleurs.

Selon le reportage, une source israélienne a indiqué que des dizaines d’avions ravitailleurs américains sont arrivés en Israël ces derniers jours, et que d’autres sont encore en route. La source a ajouté que le nombre de ces appareils avait atteint environ 94 lors de l’opération militaire de mars dernier, avant de retomber à 40, mais qu’il est reparti à la hausse depuis la semaine dernière.

La chaîne a indiqué que ces renforts militaires pourraient élargir les options dont dispose le président américain Donald Trump pour faire face à l’escalade rapide des tensions avec l’Iran.

Selon CNN, Donald Trump a été informé la semaine dernière, dans la Situation Room, des différentes options pour une escalade des opérations militaires, notamment la possibilité de s’emparer de l’île de Kharg, plaque tournante essentielle pour les exportations de pétrole iranien, ou de lancer des frappes contre les installations nucléaires iraniennes de Pickaxe Mountain.

La chaîne a toutefois noté que Trump n’a pas totalement exclu la voie diplomatique, le secrétaire d’État Marco Rubio confirmant que la porte restait ouverte à la reprise des négociations et au retour à la table des négociations avec l’Iran.

Source : Médias