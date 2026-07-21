Sud-Liban : Début des opérations dans les zones pilotes, qui ne sont pas occupées. « On se moque des Libanais »

Moins d’un mois après la signature du soi-disant « accord-cadre » entre les autorités libanaises et l’ennemi israélien, le département d’État américain a annoncé que « les opérations dans les zones pilotes (zones d’expérimentation) du sud du Liban ont commencé aujourd’hui et comprennent les villages de Froun, Srifa et Zawtar al-Gharbiya ».

Le porte-parole du département d’État, Thomas Bigot, a expliqué que ces opérations « s’inscrivent dans le cadre tripartite et se déroulent sous l’égide du groupe de coordination militaire pour le Liban ».

« Ce résultat est la conséquence directe des pourparlers qui se sont tenus la semaine dernière à Rome entre Israël et le Liban », a déclaré Bigot dans un communiqué publié par l’ambassade des États-Unis à Beyrouth sur son compte X. « Les États-Unis continueront de travailler en étroite collaboration avec les deux parties pour assurer la réussite de cet accord-cadre. »

Dans ce contexte, le commandement de l’armée libanaise a annoncé que les unités militaires « continuent d’exécuter leurs missions dans les régions du sud, notamment dans les localités de Froun – Bint Jbeil et de Srifa – Tyr ».

Le commandement a ajouté dans un communiqué : « Parallèlement, un suivi est en cours avec le Groupe spécial de coordination militaire pour le Liban (MCG4L) afin de commencer le déploiement dans la localité de Zawtar al-Gharbiya – Nabatiyeh après le retrait des forces d’occupation israéliennes. »

Le communiqué appelle les citoyens « à ne pas se rendre dans la localité de Zawtar al-Gharbiya et à respecter les instructions des unités militaires déployées afin de préserver leur sécurité ».

Selon la correspondante d’al-Manar, le choix de ces localités comme zones pilotes ou zones d’expérimentation est « une véritable arnaque », car elles ne sont pas sous occupation israélienne comme la proposition de l’armée libanaise le stipulait.

« L’armée libanaise se trouve déjà dans ces localités et ses habitants y résident toujours … alors que la proposition des zones pilotes ou expérimentales de l’armée suggérait que l’ennemi israélien se retire des localités qu’il a occupées pour laisser place aux forces armées libanaises, puis leurs habitants seront invités à y retourner », a expliqué Mona Thini.

Elle a assuré que c’est cette proposition qui avait été présentée par l’armée libanaise dans toutes les étapes des négociations qui ont précédé la signature de l’accord-cadre et ce qui est mis en œuvre n’a rien à voir avec.

« Ils feignent avoir offert un exploit au président de la république, mais la montagne a accouché d’une souris », a-t-elle conclu, déplorant « on se moque des dirigeants libanais et du peuple libanais »

Le président Joseph Aoun avait entamé hier ses réunions officielles à Washington par une rencontre avec le secrétaire d’État américain Marco Rubio, au cours de laquelle ils ont discuté de la mise en œuvre de l’accord-cadre tripartite et des relations bilatérales.

Le 26 juin, des délégations libanaise et israélienne, en présence du secrétaire d’État américain, ont signé un accord-cadre à Washington après plusieurs jours de négociations.

Les autorités libanaises ont fait des concessions humiliantes à Israël, lui accordant la liberté de circulation au sein de la zone dite de sécurité et le droit d’y rester jusqu’au désarmement du Hezbollah, selon le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

La plupart des partis libanais ont rejeté l’accord-cadre, estimant qu’il ne garantit nullement le retrait israélien des zones libanaises occupées où l’armée ennemie israélienne procède à la destruction des villages.

Source : Divers