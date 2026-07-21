Trump menace l’Iran d’un prix double après le mort de soldats américains et accorde l’immunité à Netanyahu

Le président américain Donald Trump a menacé l’Iran de payer un double prix pour chaque soldat américain tué dans la guerre actuelle, et a en même temps renouvelé son soutien au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la lumière des appels à mettre en œuvre le mandat d’arrêt international contre lui lors de sa prochaine visite aux États-Unis.

Trump a déclaré lundi dans un message sur sa plateforme Truth Social que « chaque fois que l’Iran tue un soldat américain, il paiera le prix de ce meurtre x fois ».

Cela survient après que l’armée américaine a annoncé – hier dimanche – ses dernières pertes dans la guerre, en confirmant la mort de deux de ses soldats à la suite d’une frappe en Jordanie et la récupération de restes non identifiés sur le site de la frappe, et un autre soldat a été tué en Irak alors qu’il démantelait des munitions de drones iraniens. L’armée avait précédemment annoncé la perte d’un soldat suite à l’attaque en Jordanie, en plus de la mort des deux soldats.

Le commandement central américain a déclaré qu’il refusait de divulguer toute information supplémentaire, y compris l’identité des soldats disparus et morts, par respect pour leurs familles, tout en les informant de la nouvelle.

Mais le New York Times a cité un responsable américain disant : « Les restes retrouvés sur le site de l’attaque iranienne contre une base militaire en Jordanie seraient ceux du soldat américain porté disparu. »

Le responsable a ajouté que le Pentagone attend la confirmation définitive de l’identité d’un médecin légiste affilié aux forces armées.

Aujourd’hui lundi, la Maison Blanche a annoncé que Trump assisterait – demain soir mardi – à une cérémonie de réception des corps des soldats américains à la base aérienne de Douvres.

Trump protège Netanyahu

D’autre part, Trump a défendu le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, soulignant qu’il « ne sera arrêté en aucun cas ni de quelque manière que ce soit pendant son séjour aux États-Unis ».

Il a écrit sur Truth Social : « Netanyahu se bat contre l’Iran, qui a récemment tué 52 000 manifestants innocents, et a tué au cours des 47 dernières années des soldats américains et d’autres », selon les affirmations du président américain.

Trump a ajouté que les seules personnes qui méritent d’être arrêtées et tenues pour responsables sont « celles qui ont conduit l’Iran dans cette spirale sans précédent de mort et de destruction », indiquant que cette question « aurait dû être réglée il y a des années par les présidents précédents ».

Le message de Trump fait suite aux déclarations du maire de New York, Zahran Mamdani, dans lesquelles il a réitéré sa promesse électorale d’arrêter Netanyahu s’il visite la ville, tout en reconnaissant que la mise en œuvre de cette promesse est soumise à un examen juridique pour déterminer ce que permettent les pouvoirs de la ville et les lois américaines.

Source : Médias