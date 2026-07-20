Baghaei : Notre équipe de négociation n’abandonnera pas le terrain… Des médiateurs ont transmis des messages à Téhéran ces derniers jours

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a affirmé que l’équipe de négociation iranienne « n’abandonnera pas le terrain, tout comme celui qui tire les missiles au sein des forces armées ne quittera pas son poste ».

Par conséquent, M.Baghaei a déclaré lors d’une conférence de presse : « Nous voulons un soutien pour l’équipe de négociation similaire à celui apporté aux forces armées, car la voie politique complète la voie militaire ».

Il a indiqué que toute négociation potentielle avec Washington doit respecter les intérêts nationaux, ajoutant que des médiateurs ont transmis des messages à Téhéran au cours des derniers jours.

Commentant la visite du ministre des Affaires étrangères de son pays, Abbas Araghchi, à Doha, M.Baghaei a déclaré : « Il y a actuellement une activité des médiateurs, et certaines idées sur lesquelles nous travaillons ont été avancées ».

« Nous n’avons jamais fait de concessions dans les négociations »

M.Baghaei a souligné que « aucun des négociateurs iraniens n’a été dupé ; les négociations sont un mécanisme de pression », ajoutant : « Nous n’y avons jamais fait de concessions ».

Il a souligné que l’agression américaine a ciblé les infrastructures civiles en Iran, ce qui confirme l’agressivité et la criminalité des États-Unis.

Le diplomate iranien a condamné « l’agression barbare américaine contre les installations médicales et les centres de santé », soulignant que les États-Unis n’ont pas respecté le protocole d’accord, et qu’il n’existe aucune justification à leur non-respect.

Il a ajouté : « Notre objectif est de préserver l’Iran et de protéger sa souveraineté », signalant que son pays « n’est pas un ensemble d’îles isolées que l’on peut démanteler, notre pays est uni et solidaire du sud au nord ».

Il a affirmé que les États-Unis attaquent les infrastructures pour « ébranler notre sécurité, ce en quoi ils ne réussiront jamais », car ils « entraînent la région vers une guerre totale » et sont ceux qui « portent la responsabilité de l’extension du conflit ».

L’Iran poursuivra juridiquement les États-Unis

Concernant les informations et les rapports qui parviennent à la Maison Blanche, ils contiennent « une grande désinformation », selon M.Baghaei, qui a ajouté : « Je leur conseille de vérifier les actualités et les images générées par l’intelligence artificielle ».

Et d’affirmer: « L’Iran s’emploiera à poursuivre juridiquement les États-Unis en raison de leurs crimes continus contre les civils », ajoutant : « Celui qui a déclenché la guerre est une personne déséquilibrée ».

M.Baghaei a réitéré que son pays ne voulait pas de la guerre, mais « pour que la paix s’installe, nous devons nous battre », car « la guerre nous a été imposée et nous avons consenti à de nombreux sacrifices, en premier lieu la personnalité la plus importante du pays ».

La souveraineté de l’Iran sur le détroit d’Hormuz ne tolère aucune discussion

Concernant le détroit d’Ormuz, M.Baghaei a déclaré que son avenir doit être coordonné avec le Sultanat d’Oman, ajoutant : « La souveraineté de l’Iran sur le détroit d’Ormuz ne tolère aucune discussion et nous y sommes déterminés ».

Il a en outre félicité l’Espagne pour sa victoire à la Coupe du monde, déclarant : « Elle a toujours rejeté la guerre de génocide israélienne, et nous n’avons aucune position hostile envers le peuple argentin ».

M.Baghaei a qualifié cette édition de la Coupe du monde de « chargée de politique », soulignant que de nombreux harcèlements ont visé la sélection iranienne aux États-Unis.

Source : Médias