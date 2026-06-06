Maariv : Violentes manifestations de Haredim en « Israël » après des arrestations devant le domicile d’une juge

Le quotidien israélien Maariv a rapporté « de violentes émeutes perpétrées par des juifs ultra-orthodoxes à Jérusalem et à Beit Shemesh, où des manifestants ont protesté devant des commissariats ».

Selon le journal, des colons ont déclaré avoir été agressés, tandis que la police a affirmé avoir utilisé la force et des techniques de dispersion pour disperser les manifestants.

Maariv a ajouté que « ces manifestations ont été déclenchées par des arrestations lors d’un rassemblement devant le domicile de la juge Solberg, et a précisé que « des manifestants à Beit Shemesh ont jeté des pierres sur les forces de l’ordre ».

Ces protestations surviennent dans un contexte de polémique croissante en « Israël » concernant la conscription des juifs Haredim dans l’armée, suite à la décision de la Cour suprême de rendre le service militaire obligatoire pour les étudiants des yeshivas et de couper les subventions aux institutions qui refusent la conscription.

Cette question est devenue l’un des principaux sujets de division interne, les Haredim organisant une série de manifestations contre les décisions du pouvoir judiciaire et de la police et contre l’arrestation de ceux qui se soustraient à l’autorité.

Source : Médias