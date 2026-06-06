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Le ministre pakistanais de l’Intérieur, Mohsin Naqvi, se rend ce samedi dans la capitale iranienne, pour une visite diplomatique urgente en vue de livrer un message de la part d’Islamabad au guide suprême de la RII. (Agence Irna)
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