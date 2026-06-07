dimanche, 07/06/2026   
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    Sud-Liban : Tous les rapports faisant état de l’entrée de forces ennemies dans des quartiers de la ville de Nabatiyeh ne sont que des rumeurs. (Correspondant d’al-Manar)

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      Médias israéliens : des chefs de conseils des colonies du nord assurent avoir été informés par l’armée israélienne qu’elle allait exécuter des raids contre Beyrouth.

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      Banlieue sud de Beyrouth :  le bâtiment frappé à Tahwitat al-Ghadir était vide. Des voisins et des passants ont été blessés.  

      Banlieue sud de Beyrouth :  le bâtiment frappé à Tahwitat al-Ghadir était vide. Des voisins et des passants ont été blessés.  

      Banlieue sud de Beyrouth : raid ennemi israélien sur un bâtiment résidentiel dans le quartier Tahwitat al-Ghadir. Des blessés.  

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