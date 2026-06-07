dimanche, 07/06/2026   
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    Palestine occupée : Un Israélien tué et cinq autres blessés dans une fusillade près de la localité palestinienne d’Al-Tira.

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      Banlieue sud de Beyrouth :  le bâtiment frappé à Tahwitat al-Ghadir était vide. Des voisins et des passants ont été blessés.  

      Banlieue sud de Beyrouth :  le bâtiment frappé à Tahwitat al-Ghadir était vide. Des voisins et des passants ont été blessés.  

      Banlieue sud de Beyrouth : raid ennemi israélien sur un bâtiment résidentiel dans le quartier Tahwitat al-Ghadir. Des blessés.  

      Banlieue sud de Beyrouth : raid ennemi israélien sur un bâtiment résidentiel dans le quartier Tahwitat al-Ghadir. Des blessés.  

      Opération dans la Ligne verte: un Israélien tué et 5 blessés

      Opération dans la Ligne verte: un Israélien tué et 5 blessés