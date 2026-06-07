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Le président du Parlement, Mohammad Baqer Qalibaf : Le feu vert donné par les États-Unis pour bombarder le Liban transforme les bases américaines et les bases de l’entité sioniste dans la région en cibles légitimes.
07-06-2026 20:20 PM
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QG Khatam al-Anbiya du CGRI : chaque fois qu’ils veulent élever le niveau de leur menace contre le Hezbollah, nous allons élargir la riposte en plusieurs étapes depuis le nord des territoires occupés jusqu’à Tel Aviv.
20:28
La chaîne israélienne Channel 12, citant des sources : état de préparation militaire et coordination active avec l’armée américaine suite aux menaces iraniennes, anticipation d’une escalade plus importante de la part du Hezbollah et possibilité d’élargir la portée de la riposte israélienne.
20:22
Le président du Parlement, Mohammad Baqer Qalibaf : Le feu vert donné par les États-Unis pour bombarder le Liban transforme les bases américaines et les bases de l’entité sioniste dans la région en cibles légitimes.
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