Le drone intelligent de la Galilée

Par Ibrahim Al-Amine

Beaucoup de choses se sont produites au cours des dernières 48 heures. Tout a commencé lorsque le président américain Donald Trump a annoncé son approbation du projet de protocole d’accord visant à mettre fin à la guerre avec l’Iran. Toutefois, il a semblé précipité dans son annonce avant que les derniers détails ne soient finalisés. Par la suite, il a informé les différentes parties que l’approbation américaine visait à geler les opérations militaires et à revenir à la trêve proclamée entre les deux camps.

En parallèle, des discussions détaillées avaient débuté au Qatar. Le médiateur pakistanais n’est pas sorti du paysage, mais les États-Unis ont ressenti le besoin de Doha à ce stade. Dans une négociation avec une personnalité comme Trump, les choses ne suivent pas nécessairement une trajectoire unique. Il veut l’accord, et il le veut vite. Cela n’a rien à voir avec la Coupe du monde, ni avec les préparatifs de la célébration du 250e anniversaire de l’indépendance des États-Unis, ni même avec les prochaines élections de mi-mandat. Trump, toujours immergé dans le monde de la finance et des affaires, faisait face à des pressions croissantes de la part des marchés. Cependant, la plus grande pression cette fois-ci est venue des pays de la région eux-mêmes.

Il ne faudra pas attendre longtemps avant que ne soient révélées les données relatives au réseau de communications qui s’est activé dans la région ces derniers temps. Certes, les médias dominés par les États-Unis et les pays du Golfe tentent de restreindre le débat à un théâtre précis, et les entités qui les supervisent s’engagent à ne pas mettre en lumière les répercussions de la guerre sur les pays du Golfe eux-mêmes. Pourtant, Trump constatait quotidiennement la divergence grandissante entre les États-Unis et ces pays, et recevait de manière répétée des messages de l’Arabie saoudite, du Qatar et du Koweït appelant à l’arrêt de la guerre. Plus important encore, il commençait à entendre, non sans surprise, ces pays désigner désormais ‘Israël’ comme une source d’inquiétude et de danger.

Trump, conscient des difficultés rencontrées par l’armée américaine dans la gestion des opérations militaires pendant la guerre, a tenté de rejeter la faute sur certains pays du Golfe.

Des responsables militaires à Washington ont rapporté que les pays du Golfe avaient demandé aux États-Unis, environ vingt jours après le déclenchement de la guerre, de réduire l’utilisation de leurs territoires pour les opérations militaires. Cela a coïncidé avec l’envoi de messages répétés par le Qatar, le Koweït et l’Arabie saoudite à l’Iran, l’informant de l’arrêt de l’activité militaire sur plusieurs bases et aéroports.

Certes, l’État des Émirats arabes unis est resté à l’écart du troupeau, et ses dirigeants se sont engagés dans la guerre aux côtés d’Israël, mais ces derniers ont également réalisé que les dommages dépassaient leurs estimations. Des voix ont commencé à s’élever parmi les dirigeants de Ras el-Khaïmah, de Sharjah et même de Dubaï, tandis que la Banque centrale à Abou Dabi déployait des efforts considérables pour fournir les liquidités nécessaires afin d’éviter l’effondrement du marché des investissements. Pendant ce temps, Trump s’employait à dessiner le cadre général du règlement qu’il souhaitait.

Il a exigé que le protocole d’accord inclue une référence claire au dossier nucléaire, comprenant un engagement iranien à ne pas posséder d’arme nucléaire et une disposition à discuter plus en profondeur de l’avenir du programme nucléaire.

Il a également insisté pour insérer une clause explicite garantissant le maintien du détroit d’Ormuz ouvert à la navigation sans restrictions. En contrepartie, il s’apprêtait à en payer le prix. Il a ainsi annoncé que le blocus imposé à l’Iran prendrait fin immédiatement.

Bien qu’il soit resté prudent concernant le dossier des fonds iraniens gelés, il était conscient que tout accord sérieux nécessitait un mécanisme permettant à Téhéran d’obtenir une partie de ces fonds. C’est pourquoi il a soumis des propositions à ce sujet, qui se sont heurtées à un refus iranien catégorique. Lorsque Trump a exprimé sa colère et a donné l’ordre de mener des opérations de harcèlement dans le Golfe et en mer d’Arabie, il n’a pas réalisé que l’Iran était préparé à ce scénario, voire désireux de cette escalade. Cela a conduit à élever à nouveau le niveau de tension.

Le président américain a été surpris de voir Téhéran élever le plafond de ses revendications financières, le montant avancé atteignant les 50 milliards de dollars. À ce stade, les Qataris sont entrés sur la ligne de médiation avec des propositions visant à trouver une issue qui sauve la face de toutes les parties. Ces propositions permettent à Téhéran d’obtenir près de la moitié de la somme réclamée, soit environ 24 milliards de dollars, via des mécanismes que les médiateurs ne jugent pas nécessaire de révéler en détail pour le moment, et selon une formule qui ne place pas Trump dans la position de celui qui a fait une concession directe.

En contrepartie, ce dernier s’est engagé à ce que, face à la garantie de l’ouverture du détroit d’Ormuz à la navigation internationale sans taxes ni charges sur les navires en transit, les États-Unis s’orientent vers la levée des restrictions imposées aux exportations de pétrole et de gaz iraniens. Même si cela se fera de manière pratique et non officielle dans une première étape, cela offrira à l’Iran l’opportunité d’écouler les grandes quantités de pétrole et de gaz accumulées au cours des trois derniers mois, et d’obtenir ainsi des revenus financiers colossaux.

Où se trouve ‘Israël’ par rapport à l’accord ?

Tout cela se déroulait alors que la position d’Israël dans l’accord attendu restait entourée de beaucoup de mystère. Ce qu’a rapporté l’un des participants aux négociations est frappant, lorsqu’il a demandé avec étonnement : « Est-il possible que Trump soit dans une phase où il n’informe pas Israël de tout ce qui se passe ? »

Cette interrogation découlait de l’impression dominante chez toutes les parties, de l’Iran aux États-Unis, en passant par le Pakistan et plusieurs pays du Golfe, que l’accord comporte des gains importants pour l’Iran, alors qu’Israël apparaît comme le grand perdant. Certains participants en sont même sortis avec l’impression que Washington ne travaille pas seulement à contenir les répercussions de la guerre, mais procède en même temps à une réévaluation plus large de sa stratégie dans la région.

C’est précisément à ce point que le dossier israélien est revenu en force sur le devant de la scène, parallèlement à l’approche du débat sur le dossier libanais. Lors du round précédent des contacts, les Américains et les Iraniens négociaient sous la pression du terrain, alors que le médiateur pakistanais n’était pas fortement présent. Lorsqu’il a été convenu que le Liban soit inclus dans le cessez-le-feu, Trump n’était pas convaincu que l’Iran avait le droit d’imposer une telle condition. Il considérait également que le cessez-le-feu n’était pas le prélude à un accord global avec Téhéran, ce qu’il a jugé être une raison suffisante pour maintenir le dossier libanais en dehors de l’entente.

Le rôle qatari s’est renforcé dans les négociations et a aidé à traiter le problème des fonds gelés, tandis que Trump entendait des demandes successives du Golfe pour arrêter la guerre contre l’Iran.

Parallèlement à cela, un autre facteur a émergé : l’illusion qui a prévalu au sein de certains cercles américains quant à la possibilité de réaliser des gains au Liban en lançant une voie de négociation indépendante des négociations avec l’Iran. Rapidement, cette opinion a trouvé des promoteurs au Liban, aux États-Unis et même en Arabie saoudite. Lorsque ‘Israël’ a annoncé qu’il n’était pas concerné par la trêve du 8 avril et a pris l’initiative de commettre le massacre du « Mercredi noir », il croyait que les choses se dérouleraient selon ses calculs. À ce moment-là, Trump ne s’y opposait pas.

De même, l’Arabie saoudite soutenait cette option, contrairement à tout ce qui a été colporté au Liban concernant une modification par Riyad de sa position sur le cours des événements. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, soutenait de manière directe et continue la voie menée par les présidents Joseph Aoun et Nawaf Salam. Tout ce que Riyad a ajouté durant cette phase a été d’œuvrer à la construction d’une relation plus solide avec le président de la Chambre des députés, Nabih Berri, dans le but de contenir toute « colère interne » que pourrait exprimer le Hezbollah. La position saoudienne est restée identique à la position américaine, et les deux parties ont continué d’informer Aoun et Salam que le désarmement du Hezbollah sur l’ensemble du territoire libanais devait demeurer une condition essentielle à tout accord.

Cependant, bin Farhan a fait face à une déception venue d’ailleurs. Il comptait en effet sur le succès des efforts visant à convaincre le président syrien Ahmad El-Charaa d’intervenir dans la guerre au Liban, ce qui a conduit l’Arabie saoudite à recevoir « ce qui correspond à sa position » via sa frontière sud. Les Saoudiens ont entendu dire que tout nouveau round d’escalade pourrait entraîner la destruction de la ligne de transport de pétrole allant de la province orientale vers la mer Rouge, et que les ports saoudiens sur la mer Rouge pourraient être totalement paralysés.

Avec le temps, les Américains ont commencé à réaliser que l’Iran traitait le dossier libanais avec un sérieux absolu. Des militaires américains ont pris l’initiative de transmettre directement cette conclusion à la Maison Blanche. Certains d’entre eux sont même allés, pour la première fois, jusqu’à parler explicitement de l’échec de la campagne israélienne contre le Hezbollah à atteindre les objectifs qui lui avaient été fixés.

Ces estimations se sont accompagnées de rapports en provenance de Beyrouth indiquant qu’il y avait une grande exagération dans la description de la division interne libanaise, telle que la promeuvent les partisans de la guerre contre le Hezbollah, avec un « avertissement notable » signalant que la poursuite de la politique de pressions croissantes pourrait mener à des pertes encore plus grandes. Malgré cela, le courant le plus proche d’Israël a continué sa progression au sein des cercles de prise de décision américains, que ce soit en accentuant les pressions politiques sur le Liban ou en continuant à traiter les agressions israéliennes comme des mesures justifiées et nécessaires.

À mesure que progressait la discussion des clauses de l’entente entre Washington et Téhéran, la sensibilité du dossier libanais a commencé à s’éclaircir de plus en plus. Rapidement, une conviction a émergé chez un certain nombre de médiateurs et de responsables participant aux contacts : le Liban pouvait se transformer, à tout moment, en la mine susceptible de faire exploser l’accord.

La manœuvre israélienne

Dans les premiers documents des négociations entre les États-Unis et l’Iran, Washington avait accepté d’inclure le Liban dans la clause relative à l’arrêt de la guerre. Cependant, le débat s’est rapidement complexifié autour de la nature de la formule requise : s’agissait-il d’un cessez-le-feu ou de la fin de la guerre ? Les Américains ont vite compris que l’Iran poussait vers l’adoption d’une définition unifiée pour toutes les guerres en cours dans la région, à savoir « la fin de la guerre » avec toutes les obligations et mesures sur le terrain qui en découlent.

Pendant ce temps, ‘Israël’ sentait, jour après jour, que les États-Unis voulaient lui faire payer une partie du prix de l’accord. Il savait que la discussion ne portait plus sur l’arrêt de l’agression contre l’Iran, ce dossier ayant été tranché tôt, et que ce qui lui était demandé était de reconnaître publiquement son engagement envers ce à quoi parviendraient les Américains concernant le front iranien. Mais Tel-Aviv a continué à maintenir sa position affirmant que la scène libanaise devait rester en dehors de toute entente avec Téhéran. Au cours des discussions, il est apparu aux médiateurs qu’Israël avait demandé aux Américains de se contenter de l’annonce d’un arrêt de la guerre au Liban, et son pari sur ce point reposait sur deux éléments :

Premièrement : l’annonce d’un cessez-le-feu sur la base de l’arrêt des opérations militaires des deux côtés, sans qu’Israël ne s’engage à d’autres mesures, tout en conservant sa pleine liberté de mouvement. Selon cette conception, il lui serait possible d’attendre une courte période avant de rallumer le front par différentes méthodes permettant de reprendre la guerre sans que l’Iran ne possède la capacité ou le prétexte d’intervenir directement.

Deuxièmement : que le pouvoir à Beyrouth avance vers ce carré. Ici, il est apparu que les présidents Joseph Aoun et Nawaf Salam se tenaient dans « le carré le plus dangereux », car il s’est avéré qu’ils étaient impliqués au plus haut point dans une bataille visant non seulement à éloigner l’Iran du Liban, mais à faire sortir le Hezbollah du Liban lui-même. Toutes les étapes et mesures prises par les deux hommes – à commencer par les décisions du 2 mars, en passant par la voie de la négociation directe, les engagements relatifs aux installations du parti, jusqu’aux mesures internes ayant touché le parti et ses partisans, ainsi que les pressions qui les ont accompagnées sur les déplacés – s’inscrivent au service de cette trajectoire.

C’est le problème de Trump !

Dans les discussions de couloir, les médiateurs ont entendu du côté iranien que la justification permanente avancée par l’administration américaine, selon laquelle elle est incapable de contraindre ‘Israël’ à un accord global, n’est convaincante pour personne. Au contraire, les médiateurs qataris et pakistanais ont manifesté une conviction similaire, ce qui a poussé les États-Unis à chercher une issue.

La nature des discussions qui ont eu lieu entre Washington et Tel-Aviv à ce stade nécessite encore une grande vérification. Mais ce qui est parvenu aux médiateurs indique que certaines personnalités les plus attachées à la position israélienne ont été écartées du dossier des négociations, ou du moins que leur rôle a été réduit.

En contrepartie, le courant dirigé par le vice-président J.D. Vance et le secrétaire d’État Marco Rubio a commencé à accentuer sa présence au sein des discussions, partant de la conviction que les intérêts américains ne peuvent rester entièrement otages des exigences israéliennes.

Dans les correspondances mutuelles, Téhéran a affirmé que la fin de la guerre au Liban inclut tout ce qui se rapporte à la guerre et à ses résultats. De ce fait, la poursuite de l’occupation israélienne est une forme de guerre et pourrait être une cause de retour aux combats, car ‘Israël’ trouvera toujours le prétexte pour revenir aux bombardements et aux assassinats sous couvert de faire face aux menaces sécuritaires, ce qui appellera, de fait, une riposte de la résistance au Liban pour que reprenne le cycle de la confrontation.

Le comportement iranien ne s’est pas limité à cette explication politique. Téhéran a ajouté que la haute direction en Iran, sous les directives directes du Guide Mojtaba Khamenei, considère qu’il est impossible de laisser le Hezbollah seul dans toute nouvelle guerre. Par conséquent, si les combats reprennent au Liban, l’Iran se considérera concerné par un retour à la confrontation, même s’il doit la mener contre ‘Israël’ de manière directe et isolée, et cela aura de profondes répercussions sur l’ensemble du processus de règlement en cours avec les États-Unis.

Bien sûr, il serait naïf de croire que les États-Unis ont décidé d’abandonner ‘Israël’. Mais, pour la première fois, des voix ont commencé à se faire entendre au sein de la Maison Blanche pour dire qu’Israël n’est pas le seul gouvernement de Benjamin Netanyahu. Avec le temps, le niveau du débat a augmenté concernant l’impact des calculs et des élections internes israéliennes sur les décisions du gouvernement, et sur le fait que ce que fait Tel-Aviv menace désormais réellement, et non en paroles, le sort de tout accord avec l’Iran.

Au plus fort des pressions, les Américains ont commencé à évoquer une formule médiane pour le dossier libanais, consistant à ce que les États-Unis garantissent l’engagement d’Israël à un cessez-le-feu global, parallèlement à l’exercice de pressions intensives pour que les négociations directes libano-israéliennes débouchent sur un accord sécuritaire menant à un retrait israélien complet des territoires libanais occupés.

Cependant, des discussions latérales se déroulaient en marge de la négociation. Parmi ce qui a été rapporté dans ce contexte, le Hezbollah a informé les Iraniens qu’un cessez-le-feu, sans autres mesures pratiques, ne traiterait pas la racine du problème, et que l’insertion du dossier du retrait israélien au sein du protocole d’accord constitue une condition essentielle. Cela offre également à l’Iran une garantie politique et juridique lui permettant de se considérer non lié par l’accord si les États-Unis ne mettent pas en œuvre le retrait dans un « délai raisonnable ». Il a également été question de la nécessité pour Washington de garantir, durant la période du cessez-le-feu, que ‘Israël’ cesse ses opérations de démolition, de destruction et de nivellement dans les zones occupées, qu’il n’entrave pas le déploiement de l’armée libanaise dans les zones adjacentes, et qu’aucun obstacle ne soit placé devant le retour des habitants des villages libérés dans leurs maisons.

La nouveauté est que Washington a accepté d’ajouter la mention relative au retrait à la clause spécifique au Liban, ce qui est censé avoir été consigné dans le document sur lequel s’appuie l’accord dont l’annonce est prévue. Cependant, les détails supplémentaires liés à la période transitoire font toujours l’objet de négociations et devraient être finalisés lors de prochains rounds. À ce stade, un ensemble d’échéances s’est présenté à toutes les parties.

Le drone intelligent de la Galilée

Dimanche, alors que les forces d’occupation étudiaient les moyens d’approfondir leur offensive terrestre en direction de la colline d’Ali Al-Tahir et de la région de Majdal Zoun, la Résistance a lancé une escadrille de drones vers les forces israéliennes. L’un d’eux a pénétré dans l’espace aérien de la Palestine et a explosé sur une position israélienne située à quelques centaines de mètres de la frontière. Le message requis est bien parvenu.

L’ennemi a reçu l’ordre rapidement et a considéré, comme par le passé, que le Hezbollah était tombé dans le piège, que le moment de la vengeance était venu et qu’il fallait porter un coup à l’accord avec l’Iran. Avant même que Washington ne se réveille, des ordres ont été donnés au commandement militaire pour frapper la banlieue sud, et il a été demandé à l’armée de l’air de mener une vaste série de raids sur les régions du Sud et de détruire le plus grand nombre possible de maisons.

Peu de temps après l’annonce du bombardement de la banlieue sud, la situation s’est complètement inversée. Il n’a pas fallu longtemps pour que Donald Trump se réveille face aux nouvelles dérangeantes en provenance de la région. Le bombardement de la banlieue sud n’était pas un événement ordinaire pour lui. Et parce qu’il y a des choses qui se passent très simplement, Trump a demandé ce qu’avait fait le Hezbollah. Lorsqu’il a appris ce qu’il en était, il s’est empressé de réprimander Netanyahu, mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Il lui fallait s’empresser de contenir la position iranienne.

Durant les heures de l’après-midi jusqu’au soir, les médiateurs travaillaient sans relâche pour adresser des demandes à la direction iranienne afin qu’elle ne procède pas à une riposte contre ‘Israël’. Ils ont dit que la riposte est ce que veut ‘Israë’l, que Trump est prêt à garantir qu’Israël ne réitère pas son acte, et qu’il est prêt à accélérer la signature de l’accord et à hâter les étapes d’exécution. Mais il a entendu de la part des médiateurs que les Iraniens voyaient ce qui s’est passé d’un œil différent. Ils estiment que Netanyahu n’a fait ce qu’il a fait qu’après coordination avec Trump, et que ce dernier semble incapable de garantir l’accord.

Pendant au moins deux heures, les voix ont monté fortement. Les téléphones n’ont pas cessé de sonner dans toutes les capitales, jusqu’à ce que vienne la proposition en or de Trump : « D’accord, nous allons retarder la signature du protocole d’accord, et j’accepte de reporter la date à vendredi prochain. Je vais m’employer à contraindre Israël à des mesures immédiates, mais à condition que l’Iran ne riposte pas. »

Avec le temps, des informations ont filtré dans les médias concernant des lancements de roquettes depuis le Liban vers Kiryat Shmona. Personne ne s’est soucié de ces nouvelles. Mais Trump négociait avec l’Iran le prix de la contrepartie pour empêcher sa riposte contre ‘Israël’. C’est alors qu’il a entendu la phrase la plus dure, celle qui exige de sa part une action lourde : l’Iran a réclamé l’arrêt des bombardements sur tout le Sud, et pas seulement sur la banlieue sud !

Trump s’est empressé de réagir positivement sur le principe. Il a tweeté en disant qu’il avait demandé à Netanyahu d’arrêter les bombardements dans tout le Liban. Il a repris contact avec les médiateurs, attendant le commentaire de l’Iran. Mais cette dernière a déclaré que la seule chance capable de sauver la situation est que, tant que l’accord est finalisé et que le différend sur la date de signature est traité, le plus important maintenant est de commencer immédiatement à appliquer la décision de cessez-le-feu, une étape qui concerne exclusivement le Liban.

Trump a dû communiquer rapidement et de manière intensive avec Netanyahu, ce dernier se retrouvant coincé dans une crise multilatérale. Mais il ne semble pas qu’Israël soit capable de se rebeller pendant longtemps, surtout lorsqu’il s’agit de la sécurité nationale des USA. C’est pourquoi Netanyahu a dû essayer d’obtenir de meilleurs résultats. Il a dit à Trump qu’il répondrait à sa demande, mais qu’il voulait le rencontrer rapidement, et qu’il pouvait le rejoindre en Europe pour se réunir avec lui, car les choses nécessitent une discussion. Mais Trump ne se souciait que de la première étape : « Va et demande à ton armée d’arrêter immédiatement la guerre au Liban… ».

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar