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    L’Irak salue le protocole d’accord entre l’Iran et les États-Unis

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      L’Irak salue le protocole d’accord entre l’Iran et les États-Unis

      L’Irak salue le protocole d’accord entre l’Iran et les États-Unis

      Président Aoun : J’adresse mes remerciements à tous les pays et parties qui ont contribué à la conclusion de ce protocole, ainsi qu’à tous ceux qui ont œuvré pour inclure le Liban dans les efforts visant à mettre fin à l’escalade et à stopper les opérations militaires

      Président Aoun : J’adresse mes remerciements à tous les pays et parties qui ont contribué à la conclusion de ce protocole, ainsi qu’à tous ceux qui ont œuvré pour inclure le Liban dans les efforts visant à mettre fin à l’escalade et à stopper les opérations militaires

      Président Aoun : Je salue la teneur du protocole d’accord conclu entre les États-Unis et la République islamique d’Iran

      Président Aoun : Je salue la teneur du protocole d’accord conclu entre les États-Unis et la République islamique d’Iran