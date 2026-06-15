Mémorandum d’entente avec les USA : Le Hezbollah félicite l’Iran et affirme qu’il n’y aura pas de retour au statu quo d’avant le 2 mars.

Le Hezbollah a félicité la République islamique d’Iran, ses dirigeants et son peuple pour l’important progrès réalisé grâce au mémorandum d’entente conclu avec les États-Unis, qui a permis d’instaurer un cessez-le-feu global sur tous les fronts, y compris au Liban.

Dans un communiqué publié par son Bureau des relations médiatiques, il a salué le peuple de la résistance, ses dirigeants et ses vaillants et héroïques combattants, rempart inébranlable et rempart inébranlable de la oumma, qui ont sacrifié leur sang et leur âme pour la gloire de leur patrie et la dignité de leur peuple. Ils ont mené des combats héroïques où l’ennemi israélien a pu constater leur puissance et goûter à l’amertume de la défaite.

Le Hezbollah a souligné que l’ennemi israélien devait comprendre qu’il n’y aurait pas de retour au statu quo d’avant le 2 mars et que la résistance, qui a toujours été et demeure la gardienne vigilante de la nation et de son peuple, n’acceptera aucune agression portant atteinte à sa souveraineté ou causant le sang de ses citoyens. La résistance restera attachée au droit légitime et inébranlable du Liban de défendre son territoire, son peuple et sa souveraineté jusqu’à un retrait complet et la libération des prisonniers.

Ci-dessous, le texte intégral du communiqué

« Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.

« Et Dieu soutient ceux qui le soutiennent. Dieu est, en vérité, Puissant et glorieux. »

Dieu Tout-Puissant a dit la vérité

Le Hezbollah félicite la République islamique d’Iran, ses dirigeants et son peuple, pour l’important succès de la signature d’un mémorandum d’entente avec les États-Unis d’Amérique, qui a permis d’instaurer un cessez-le-feu global sur tous les fronts, y compris au Liban. Ce grand accomplissement est le fruit de la légendaire fermeté, de l’exceptionnelle résilience et des immenses sacrifices consentis par le cher peuple iranien et ses sages dirigeants, qui ont toujours privilégié des choix nationaux préservant leur dignité, leur souveraineté et leur indépendance.

En cette occasion solennelle, le Hezbollah adresse ses salutations et sa reconnaissance à Son Éminence le Guide suprême de la Révolution islamique, l’Imam Sayyed Mojtaba Khamenei, qui a guidé ce processus avec une sagesse, un courage et une clairvoyance inégalés, ainsi qu’au Président de la République et au gouvernement iranien, aux vaillantes forces armées du Corps des gardiens de la révolution islamique, à l’Armée et au peuple iranien frère. Il exprime sa profonde gratitude pour leur soutien indéfectible au Liban, à son peuple et à sa résistance, et pour leur insistance à ce que le Liban soit associé à tout accord menant à la cessation des hostilités et préservant ses droits. C’est pour cela qu’ils ont supporté le fardeau du siège et de l’agression, afin que la République islamique puisse une fois de plus confirmer son soutien indéfectible et sa loyauté indéfectible.

Le Hezbollah adresse également ses salutations à tous les pays qui ont participé, contribué, aidé et soutenu les efforts visant à lever les obstacles à la réalisation de cet accord, soulignant que le Liban doit mieux utiliser ce cadre régional et international pour asseoir sa souveraineté et libérer son territoire dans le cadre de l’unité intérieure.

Nous adressons nos plus sincères salutations au peuple d’honneur, de dignité et de fierté, aux fidèles résistants et à nos populations déplacées. Nous les saluons pour leur patience, leur endurance et leur constance, ainsi que pour leurs sacrifices et pour tout ce qu’ils ont offert face à cette agression barbare. Ils ont véritablement prouvé qu’ils sont un peuple fier et honorable, comme l’a décrit le maître des martyrs de la nation, Son Éminence Sayyed Hassan Nasrallah.

Salutations aux dirigeants de la résistance et à leurs braves et héroïques combattants, rempart inébranlable et rempart de la nation, qui ont sacrifié leur sang pur et leurs âmes innocentes pour la fierté de leur nation et la dignité de leur peuple, et qui ont livré des batailles héroïques où l’ennemi israélien a pu entrevoir leur puissance et goûter l’amertume de la défaite.

Nous affirmons que les progrès accomplis constituent un prélude à la libération complète de notre pays, au retour de nos prisonniers auprès de leurs familles et de leurs foyers, ainsi qu’au retour de tous les habitants, notamment ceux des villages situés en première ligne, dans leurs maisons et villages, et à la reconstruction des zones détruites par l’agression. Nous appelons notre peuple à faire preuve de patience et à attendre les instructions des autorités compétentes concernant son retour en toute sécurité dans ses villages et villes, afin de garantir sa sécurité et d’éviter tout danger lié à d’éventuelles violations de la part de l’ennemi israélien.

L’ennemi israélien doit comprendre qu’il n’y a pas de retour possible au statu quo d’avant le 2 mars et que la résistance, qui a toujours été et demeure la gardienne vigilante de la patrie et de son peuple, n’acceptera aucune agression qui viole sa souveraineté ou qui verse le sang de ses citoyens. La résistance restera inébranlable dans sa défense du droit légitime et inébranlable du Liban à défendre son territoire, son peuple et sa souveraineté jusqu’au retrait complet des troupes et à la libération des prisonniers.

Par conséquent, nous insistons sur le fait que cette étape exige des autorités et de toutes les forces politiques libanaises qu’elles adoptent une position nationale unifiée afin d’atteindre les objectifs sur lesquels s’accordent tous les Libanais, des objectifs qui incarnent les intérêts supérieurs du Liban, préservent sa souveraineté et renforcent sa résilience face aux ambitions de l’ennemi israélien. Il est sage de revoir tous les calculs et les voies empruntées par les autorités, de tirer les leçons de cette expérience et de celles qui l’ont précédée dans l’histoire de notre nation, d’abandonner les illusions et les paris perdants, et de reconnaître qu’une position libanaise unie et la confiance en de véritables amis constituent le meilleur moyen de sauvegarder les intérêts nationaux. »

Source : Al-Manar