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Araghchi: « La fin de la guerre au Liban est une condition contraignante pour la fin de la guerre avec l’Iran. »
16-06-2026 10:55 AM
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Président Nabih Berri à l’occasion de la commémoration d’Achoura : « Pour se libérer du discours de haine et aller vers l’horizon de la rencontre et du dialogue, dans l’intérêt de nos nations et de notre humanité. »
13:50
Vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Takht-Ravanchi : « Les États-Unis se sont engagés à mettre fin à la guerre sur tous les fronts, et en cas de violation, un mécanisme sera activé pour prendre les mesures nécessaires. »
12:00
Vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Takht-Ravanchi : « L’une des questions figurant dans le protocole d’accord concerne la réparation des dommages et la mise en place d’un plan de reconstruction. »
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