Baghaei annonce la fin de la mission de la délégation de négociation et la poursuite des travaux des équipes techniques en Suisse.

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      Cheikh Naim Qassem : Nous ferons face à toute violation de l’occupation par les moyens que nous jugerons appropriés, et « Israël » ne restera pas au Liban

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      Araghchi : Un grand plan de développement et de reconstruction a été lancé pour l’Iran.

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