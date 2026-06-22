Araghchi : Un grand plan de développement et de reconstruction a été lancé pour l’Iran.

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      Cheikh Naim Qassem : Nous ferons face à toute violation de l’occupation par les moyens que nous jugerons appropriés, et « Israël » ne restera pas au Liban

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