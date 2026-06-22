Rubio propose une manœuvre israélienne : Expulsez le Hezbollah d’Ali Al-Taher | Pourquoi Aoun tente-t-il de fusionner la délégation militaire avec la délégation politique ?

Une fois de plus, la voix officielle est absente face aux crimes et à la barbarie de l’ennemi israélien. Une fois de plus, « l’autorité de tutelle » confirme que le sang de la population n’occupe aucune priorité dans ses calculs, et qu’elle ne songe même pas à exploiter ce qui se passe pour obtenir ne serait-ce qu’un pas de la part de l’occupation. C’est ainsi que le pouvoir est resté dans son humiliation, envoyant sa délégation à Washington à la recherche de miettes que l’ennemi ne semble pas disposé à offrir, alors que toutes les tentatives américaines en cours ne sont rien d’autre que des promesses de mesures partielles, conditionnées par le fait que le pouvoir commence à prendre des dispositions visant à désarmer la Résistance.

Au cours des dernières heures, la délégation politico-militaire libanaise s’est rendue à Washington pour participer au cinquième round de négociations directes, qui se tiendra entre le 23 et le 25 juin courant, les réunions sécuritaires et politiques devant se tenir en parallèle au siège du département d’État américain.

Cependant, les données disponibles n’indiquent pas que ce round offrira une opportunité réelle aux Libanais, car ‘Israël’ y a vu une porte d’entrée pour dissocier le dossier libanais de son contexte régional et s’en occuper de manière isolée de tout accord plus large, lui permettant ainsi d’exercer davantage de pressions sur Beyrouth pour arracher un accord de sécurité qui consacre sa présence dans le Sud et lui confère un rôle semblable à celui d’un superviseur des actions de l’armée libanaise.

Dans ce contexte, une source informée a révélé au quotidien libanais Al-Akhbar l’existence d’efforts intenses de la part du président de la République, Joseph Aoun, pour fusionner le travail des deux délégations, militaire et politique, au sein d’un cadre de négociation unique, en réponse à un souhait américain visant à soumettre la délégation militaire à la direction politique menée par l’ambassadeur Simon Karam et l’ambassadrice libanaise (américaine) à Washington, Nada Moawad, en particulier après que l’ennemi a exprimé son mécontentement face aux positions de la délégation militaire lors de la réunion précédente du 29 mai dernier, notamment en ce qui concerne l’affirmation selon laquelle « l’armée refuse toute coordination directe avec les forces d’occupation, souhaite activer le processus du comité du mécanisme, et ne sera présente dans aucun lieu où se trouvent les forces d’occupation ».

La position de l’armée, qui avait été préalablement notifiée aux trois présidents au Liban, constituait la base sur laquelle la délégation militaire a été formée, reposant également sur l’idée que la délégation est technique et n’a aucun lien avec une discussion politique que la délégation politique pourrait mener avec les Israéliens. Cependant, Aoun, tout comme d’autres dirigeants au Liban, et derrière eux les États-Unis et ‘Israël’, veulent pousser l’armée vers des réalités sur le terrain dans le but de l’amener à un affrontement avec la Résistance.

Des sources informées du déroulement des négociations ont déclaré qu’« Israël ne donnera aucune carte ni aucune avancée au Liban et qu’il n’est pas sérieux sur la voie diplomatique ; le problème est qu’il s’appuie sur ce qui a été annoncé précédemment lors des rounds de négociation comme une couverture légitimant ses agressions et sa violation de tout accord ».

Les sources ont souligné que la séparation entre les sessions sécuritaires et politiques n’a pas encore été définitivement tranchée, bien que le commandement de l’armée considère que sa délégation dispose d’une feuille de route distincte de celle de la délégation politique.

Par ailleurs, les sources ont indiqué qu’Aoun a réclamé la consolidation du cessez-le-feu comme condition essentielle préalable à tout accord, ainsi que le retrait d’Israël de plusieurs régions et leur remise à l’armée.

Il est à noter que les déclarations israéliennes confirment que l’ennemi n’a pas l’intention de se retirer et insiste sur l’occupation d’une zone d’une profondeur de dix kilomètres, dépassant en certains points le fleuve Litani, ce qu’a confirmé dimanche 21 juin le chef du gouvernement de l’ennemi, Benjamin Netanyahu, en déclarant : « Les forces israéliennes continueront de rester dans la zone tampon au sud du Liban, quel que soit le temps que cela prendra. »

De son côté, son ministre de la Guerre, Israël Katz, a déclaré : « Nous ne nous retirerons pas du Liban, et il n’y a eu et il n’y aura aucune restriction sur l’action de l’armée israélienne là où se trouvent des menaces », soulignant que « l’accalmie actuelle maintient l’armée israélienne dans toutes les positions qu’elle occupe dans la zone de sécurité pour protéger les colonies du Nord ».

L’enlisement des opérations de l’ennemi

Après l’échec de couler six tentatives intensifiées des forces d’occupation pour atteindre les hauteurs d’Ali Al-Taher, et la chute de plus de 80 officiers et soldats israéliens entre morts et blessés, les forces d’occupation ont été contraintes de respecter le cessez-le-feu, suite à l’intervention de l’Iran, à sa fermeture du détroit d’Ormuz et à sa menace de suspendre les négociations avec les États-Unis.

Cependant, l’ennemi, qui a échoué à atteindre ce qu’il a appelé « le centre des opérations centrales du Hezbollah » dans le Sud, a voulu y parvenir d’une manière différente.

Il a ainsi proposé, par l’intermédiaire du secrétaire d’État américain Marco Rubio, une proposition que ce dernier a transmise à Aoun lors d’un appel il y a deux jours, stipulant qu’Israël se retirerait de cette zone située au nord du fleuve Litani dans la région de Chqif, en échange du déploiement de l’armée pour démanteler et détruire l’installation du Hezbollah, tandis qu’Israël s’efforcerait durant ce temps de retirer ses forces de cette zone. Il convient de noter que les contacts initiaux de la part de l’ennemi se concentraient sur la garantie d’un mécanisme pour récupérer les corps de ses morts sur le terrain, après que les forces de secours ont essuyé des frappes successives dans cette région.

Comme à chaque fois qu’Aoun se plie aux demandes américaines, il s’est empressé de transmettre la proposition au Hezbollah, qui lui a immédiatement notifié son refus de toute démarche de ce type, affirmant que l’ennemi doit se retirer de l’ensemble de la région sans aucune contrepartie, et que le Hezbollah n’évacuera pas ses positions et n’acceptera aucune discussion sur ses armes tant que l’occupation subsistera au Liban.

C’est une réalité dont le commandement de l’armée libanaise a pris conscience, étudiant actuellement une nouvelle proposition visant à redéployer ses forces dans ses anciennes positions de la région, une zone qu’Israël n’a pas occupée. Le problème pour l’ennemi est que les points de déploiement de l’armée l’empêchent de progresser à nouveau, sachant que l’ennemi n’a pas besoin d’autorisation mais peut bombarder l’armée dès qu’une occasion de retourner à la guerre se présente.

Les contacts qui ont eu lieu au cours des dernières 36 heures ont révélé une tentative américaine de pousser pour que les discussions de Washington débouchent sur un résultat qui « aide ses alliés à Beyrouth à contrôler le terrain, et leur permette de réclamer une séparation totale avec la trajectoire irano-américaine ».

À Tel-Aviv, il est apparu clairement que l’échec des forces d’occupation à réaliser des résultats pratiques majeurs dans le Sud, et le début des grondements au sein de l’armée face au maintien de ses forces à découvert — les exposant ainsi à des risques de frappes en tout point et à tout moment —, ont poussé le gouvernement de l’occupation à présenter rapidement des propositions visant concrètement à provoquer un affrontement entre « l’autorité de tutelle » au Liban et la Résistance.

Alternatives pour la séparation d’avec la trajectoire iranienne

Dimanche soir, des informations concernant des « idées pour exécuter des retraits limités » de la région de Chqif se sont largement propagées dans les médias de l’ennemi. Plusieurs médias ont rapporté que « le commandement de l’armée étudie l’exécution de retraits limités avant le lancement du round de discussions à Washington ».

Ils ont cité des responsables israéliens affirmant : « Nous n’avons pas reçu de demande américaine de retrait. La ligne jaune est une ligne rouge ; les dernières heures ont été le témoin d’une série de consultations au sein de l’institution sécuritaire et militaire et de la direction politique israélienne, parallèlement à des contacts entre Israël et les USA à différents niveaux, et des retraits limités de certaines régions libanaises sont à l’étude. »

Les sources israéliennes ont évoqué « une proposition selon laquelle le retrait s’effectuerait des régions situées au nord du fleuve Litani, parmi lesquelles la région de Chqif (Beaufort). Ce retrait pourrait envoyer le message d’une initiative israélienne vers l’amélioration des relations avec le Liban ».

Les sources ont précisé qu’Israël « a lié tout retrait supplémentaire du sud du Liban à la prise de mesures concrètes par l’armée libanaise contre le Hezbollah ».

Cependant, le commandement du Front intérieur a annoncé dans la nuit l’annulation de toutes les restrictions imposées aux colonies du Nord à compter d’aujourd’hui, appelant au retour complet des établissements éducatifs sans restrictions.

Par ailleurs, la Chaîne 12 a rapporté qu’« en parallèle au cessez-le-feu, l’armée a commencé à réduire les effectifs des divisions militaires dans la zone de sécurité, partant du principe que les missions offensives imposées par l’échelon politique à l’armée ont été accomplies dans leur grande majorité, en plus du fait que les soldats accomplissent des tâches très difficiles pour se protéger ».

Selon les médias de l’ennemi, les estimations indiquent que les négociations de Washington verront « l’ouverture des cartes de la zone de sécurité tampon, et la définition des régions dont l’armée israélienne se retirera et que l’armée a nettoyées, en contrepartie du déploiement de l’armée libanaise dans ces zones pour tester sa capacité à empêcher le Hezbollah d’en reprendre le contrôle ».

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar