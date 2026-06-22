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    Hezbollah : Nous condamnons à nouveau la démarche de négociation directe avec l’ennemi sioniste, ses rounds et ce qui en découle

      Rédaction du site

      Le Hezbollah a annoncé qu’il condamnait à nouveau la démarche de négociation directe avec l’ennemi sioniste, ses rounds et ce qui en découle.

      Dans un communiqué publié, dimanche 21 juin, le Hezbollah affirme: « Il est désormais clair et certain que les rounds de négociation directe, vers lesquels la délégation du pouvoir libanais a été conduite à Washington pour hocher la tête et apposer sa signature sur les diktats rédigés par l’administration américaine, confisquent la souveraineté du Liban et déplacent sa position politique vers la rive de ceux qui se réconcilient avec l’occupation sioniste et son entité bâtarde ».

      « Il n’y a absolument aucun bien à espérer de ces négociations de réconciliation, car leur point de départ est erroné et suspect, et leur objectif est la soumission et la capitulation », a-t-il ajouté.

      Et de renchérir: « Nous, au sein du Hezbollah, condamnons à nouveau la démarche de négociation directe avec l’ennemi sioniste, ses rounds et ce qui en découle. Nous condamnons sa fonction de blocage, qui constitue un obstacle face au projet de l’ennemi, aux efforts du terrain de la résistance et aux grands sacrifices de notre grand peuple, que le pouvoir pourrait pourtant valoriser et utiliser comme cartes de pression afin d’obtenir un retrait complet et inconditionnel de notre terre libanaise ».

      Et de conclure: « Nous considérons que la poursuite de la participation aux sessions de négociation directe constitue l’exécution de l’ordre du jour émis par l’administration américaine à l’intention du pouvoir libanais, lequel répond de manière unilatérale à travers sa décision et de façon isolée, en violation du Pacte, de la Constitution et des lois, se pliant ainsi à ce que les USA et Israël s’emploient à faire pour accroître les risques pesant sur le Liban, sa stabilité, son indépendance et sa souveraineté ».

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