Les bulldozers de Hyundai, Volvo et Caterpillar commettent des crimes de guerre

Par Hussein Sabra

Une enquête publiée par le journal The Guardian a mis en lumière le rôle joué par les équipements lourds produits par des entreprises mondiales dans les vastes opérations de démolition menées par l’armée de l’ennemi israélien dans le sud du Liban, au moment où des experts juridiques et des organisations de défense des droits de l’homme avertissent que la poursuite de l’approvisionnement d’Israël en ces équipements pourrait exposer les entreprises fabricantes et leurs dirigeants à des soupçons de complicité de crimes de guerre.

Selon les chiffres des douanes israéliennes, l’entité a importé 3500 bulldozers en 2025. Les principaux pays fournisseurs étaient la Corée du Sud, auprès de laquelle l’entité a importé environ 1000 bulldozers, ainsi que la Grande-Bretagne avec 680 bulldozers et l’Allemagne avec 257 bulldozers.

D’après l’enquête du Guardian, des photos et des séquences vidéo vérifiées et documentées à l’aide de techniques de géolocalisation ont montré la participation d’excavatrices et de bulldozers appartenant à six grandes entreprises internationales — Volvo, Hyundai, Doosan, Hitachi et Komatsu — dans des opérations de destruction ayant frappé des maisons, des installations publiques, des commerces et des infrastructures dans plusieurs villages du sud du Liban.

Les données indiquent que l’armée d’occupation israélienne a poursuivi l’exécution des opérations de démolition après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, ciblant des dizaines de localités situées dans la zone frontalière qu’elle occupe le long de la frontière libano-palestinienne.

Selon une analyse de photos satellites réalisée par l’organisation Bellingcat, au moins 46 villages ont subi de graves dommages, la majeure partie des destructions étant attribuée à la période consécutive au cessez-le-feu.

Des photos prises par l’agence Associated Press en avril dernier dans la localité de Meiss El Jabal ont documenté la présence d’équipements appartenant aux six entreprises au sein de quartiers entièrement rasés, tandis que d’autres scènes montraient des excavatrices produites par Caterpillar, Hyundai et Komatsu lors de l’exécution de démolitions directes.

L’enquête a également présenté des enregistrements vidéo des localités de Naqoura et de Debel montrant l’utilisation par les forces de l’ennemi d’équipements de fabrication étrangère pour détruire des habitations et des infrastructures civiles.

Dans l’un des incidents documentés, une excavatrice produite par l’entreprise Volvo est apparue en train de détruire des systèmes d’énergie solaire et des réseaux d’eau qui fournissaient des services essentiels aux habitants de la localité de Debel.

Des experts en droit international et en droits de l’homme estiment que « la question ne concerne pas uniquement l’utilisation des équipements, mais s’étend à la responsabilité des entreprises fabricantes quant à la poursuite de l’approvisionnement d’Israël en machines utilisées de manière répétée dans des opérations documentées impliquant de potentielles violations du droit international ».

En d’autres termes, les conseils d’administration de ces entreprises portent la responsabilité légale et morale de l’utilisation de leurs équipements, car ils savent désormais que l’utilisateur israélien emploie ces matériels pour « commettre des crimes de guerre », ce qui les rend également responsables de l’approbation de la fourniture.

À ce sujet, Mark Dummett, directeur adjoint du programme Entreprises, Sécurité et Droits de l’Homme au sein d’Amnesty International, déclare que « les entreprises qui continuent de fournir des équipements utilisés pour la destruction massive de biens civils pourraient s’exposer, ou exposer leurs dirigeants exécutifs, au risque de poursuites judiciaires sous l’accusation de contribution ou de complicité de crimes de guerre ».

Dummett fait référence aux violations israéliennes continues depuis longtemps, caractérisées par l’utilisation d’excavatrices militaires et civiles pour exécuter des opérations de démolition en Cisjordanie, estimant que ces agissements qui violent le droit international étaient suffisants pour susciter de sérieuses inquiétudes chez les entreprises concernant la destination finale de l’utilisation de ces équipements.

Cette affaire revêt une sensibilité accrue à la lumière de la poursuite par certaines entreprises de la conclusion de nouveaux contrats avec ‘Israël’, malgré les critiques croissantes des organisations de défense des droits.

L’entreprise Caterpillar avait fait face à des pressions politiques accrues au cours des derniers mois en raison de l’utilisation de ses bulldozers blindés de type « D9 » dans les opérations de démolition menées par l’armée d’occupation.

‘Israël’ justifie ces opérations en affirmant qu’elles ciblent des infrastructures liées au Hezbollah, tandis que le ministre israélien de la Guerre, Israël Katz, a appelé à la suppression de toutes les maisons proches de la frontière sous le prétexte « d’éliminer les menaces ».

Cependant, des organisations de défense des droits de l’homme, parmi lesquelles Human Rights Watch, estiment que l’ampleur de la destruction qui a frappé les villages libanais pourrait s’élever au niveau d’une destruction aveugle et disproportionnée de biens civils, ce qui peut constituer un crime de guerre en vertu du droit international.

Face à ces faits, les entreprises Volvo, Komatsu, Hitachi et HD Hyundai Construction Equipment (propriétaire de la marque Hyundai) ont déclaré qu’elles adoptaient des politiques internes relatives au respect des droits de l’homme, mais ont indiqué que leur capacité à surveiller l’utilisation des équipements devenait limitée après leur vente via des agents et des distributeurs locaux.

Quant à l’entreprise Caterpillar, elle n’a pas répondu aux demandes de commentaires qui lui ont été adressées par le journal britannique.

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar