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Les prix du pétrole continuent de baisser suite à l’accord conclu entre les États-Unis et l’Iran. Le prix de référence international du Brent de la mer du Nord est passé à environ 81 dollars le baril.
16-06-2026 19:30 PM
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