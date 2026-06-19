Opposition israélienne: « Si nous ne remplaçons pas le gouvernement de Netanyahu, nos relations extérieures vont s’effondrer »

Le chef de l’opposition israélienne, Yaïr Lapid, a violemment attaqué, ce vendredi, le gouvernement de Benjamin Netanyahu, lui imputant la responsabilité de la détérioration des relations extérieures, notamment avec les États-Unis et l’Union européenne, en raison de son obstination à ne pas respecter l’accord américain avec l’Iran pour mettre fin à la guerre, lequel inclut le Liban.

Dans une publication sur la plateforme « X », Lapid a rapporté que le vice-président américain, JD Vance, a « manifesté son agacement » jeudi lors d’une conférence de presse à l’égard du ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, et du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir.

Lapid a ajouté que, durant la même journée, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a rompu ses relations avec la Haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères, Kaja Kallas, tandis que le président américain Donald Trump a déclaré que Netanyahu « fait preuve d’irresponsabilité au Liban ».

Estimant que ces faits nuisent aux relations extérieures d’Israël, il a mis en garde contre les dommages qui pourraient affecter Tel-Aviv sur la scène diplomatique internationale en déclarant : « Si nous ne changeons pas rapidement le gouvernement de Netanyahu, les relations extérieures d’Israël seront anéanties ».

Dans le même contexte, le journal israélien Yediot Aharonot a indiqué que les vives critiques formulées par Vance à l’encontre de ministres du gouvernement Netanyahu, en raison de leur position sur l’accord avec l’Iran, ont provoqué un « choc » dans les milieux politiques en ‘Israël’.

Le journal a cité des sources bien informées à Tel-Aviv affirmant qu’« un état de choc prévaut dans les cercles politiques israéliens après les déclarations du vice-président américain ».

Lundi, Ben Gvir avait déclaré : « L’accord de Trump ne nous engage pas, Israël n’est pas un satellite des États-Unis et n’est pas partie prenante de cet accord ».

De son côté, Smotrich a également attaqué l’accord avec l’Iran, affirmant : « Il est mauvais pour nous et pour l’ensemble du monde libre. Nous devons poursuivre notre campagne pour renverser nous-mêmes le régime iranien et garantir qu’il ne possède pas d’arme nucléaire ».

Vendredi matin, le ministère suisse des Affaires étrangères a annoncé, dans un communiqué, l’annulation d’une réunion (annoncée jeudi) qui devait se tenir plus tard aujourd’hui entre les États-Unis et l’Iran.

Source : Médias