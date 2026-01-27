Sud-Liban : l’ennemi israélien tue un ex-présentateur d’al-Manar

L’ennemi israélien a tué ce lundi un ex-présentateur de programme religieux sur la chaine d’al-Manar.

Selon le correspondant de notre chaine au sud du Liban, cheikh Ali Noureddine s’est élevé en martyr en fin d’après-midi lorsqu’un drone a bombardé sa voiture sur la route al-Hoche dans le district de Tyr (Sour), et dont il était l’imam de la mosquée.

Condamnant « fermement » cet assassinat, le bureau des relations médiatiques du Hezbollah a déclaré dans son communiqué : « cette attaque constitue un crime de guerre et vient s’ajouter au lourd bilan de l’ennemi, déjà marqué par des crimes brutaux contre des journalistes, des civils et l’humanité tout entière ».

Dimanche, l’entité sioniste avait tué un professeur de maths.

Réclamant « une action de la part de tous les professionnels des médias et du ministère de l’Information sur toutes les tribunes pour endiguer cette brutalité sioniste », le bureau a qualifié l’assassinat de « crime de guerre ».

Plus tôt dans la journée, les forces israéliennes ont ouvert le feu sur un groupe d’habitants qui reprenaient possession de terres agricoles à l’est de la localité frontalière de Yaroun, endommageant l’un de leurs véhicules. Aucun blessé n’a été signalé.

Parallèlement, des drones israéliens ont tiré des grenades assourdissantes aux abords d’une position de l’armée libanaise récemment établie à Khallat al-Mahafir, au sud de la ville de Odaysseh.

À l’aube de ce lundi, 14 raids aériens aux missiles lourds ont frappé plusieurs régions du sud du Liban en trois vagues distinctes. 10 missiles ont ciblé les hauteurs de Maydoun et de Jabbour, et 4 se sont abattus sur Wadi Barghaz et la zone de Kasarat al-Aroush, entre les hauteurs du Rihan et de Louaizeh.

Source : Al-Manar